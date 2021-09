José Alberto fue detenido por policías; apareció muerto y golpeado en barranca de Chapultepec

Ciudad de México.- En un trágico suceso que se espera no quede impune, un hombre llamado José Alberto fue detenido por policías capitalinos y a los pocos días apareció sin vida y con evidentes signos de violencia en una barranca de Chapultepec.

Se trata de José Alberto Serna Rojas, de 30 años de edad, quien fue detenido en aparente estado de ebriedad el pasado 4 de septiembre al interior de su propio domicilio en presencia de su familia.

Aquella noche, policías del sector Tacubaya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron una solicitud de emergencia en la calle de Sóstenes Rocha, de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Varios golpes presentaba en todo el cuerpo y la cara. Se ve que a mi hermano lo llevan arrestado, suben por su propio pie. Mi hermano se aferró a unos tuvos para que no se lo llevarán", narró el hermano de la víctima.

Luis Ángel Hernández agregó a su relato que los policías golpearon, hasta con la cacha de la pistola, a su hermano y le dieron en la cabeza, incluso "como tenía barba de ahí lo jalaron; fue el último dia que nosotros vimos a mi hermano con vida".

En apego al protocolo, los oficiales de la Ciudad de México debieron trasladar a José Alberto al Centro de Sanciones Administraticas, mejor conocido como "El Torito", hecho que ellos mismos anunciaron a su familia.

Sin embargo, José Alberto Serna nunca fue trasladado al Torito ni regresó a su casa. Su cuerpo fue hallado sin vida con múltiples golpes y abandonado en una barranca del Bosque de Chapultepec, el pasado 7 de septiembre.

A tres días de su arresto por oficiales de la CDMX, el hombre de 30 años fue encontrado sin vida, con signos de violencia, golpes en la cabeza y en circunstancias bastante confusas que contradicen la versión de los policías.

"Mi hijo nunca llegó ni aquí ni al Torito. Desgraciadamente mi hijo sí lo encontré (y es que la familia reportó su oficial desaparición), pero lo encontré muerto. Lo encontraron en la Terrcera Sección de Chapultepec, aventado en una barranca. Tenía lesiones en la cabeza".

Fueron las palabras contundentes de María de los Ángeles Serna Rojas, madre de la víctima, quien relató que tras días de incansable búsqueda el cuerpo de su hijo fue encontrado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

Su familia menciona que los agentes de la SSC que lo detuvieron declararon haberlo liberado tan sólo unas calles más adelante de su arresto; aunque existe registro GPS de sus patrullas ingresando aquel día, cerca de las 10 pm, a la Tercera Sección de Chapultepec.

La familia de José Alberto Serna pide a las autoridades de la Ciudad de México que se se investiguen a los policías que lo detuvieron la noche del pasado 4 de septiembre y quienes aparentemente lo habrían golpeado hasta quitarle la vida.

"Que se le haga justicia a mi hijo, que esos elementos reciban castigo. No es justo lo que le hicieron a mi hijo. Tenía muchos golpes. Sí era un poquito, no malo, pero no se dejaba", indicó su padre. Incluso el exsuegro de José Alberto pidió se aclarara el caso.

Y es que el fallecido contaba con una orden de restricción que le impedía acercarse a su exesposa y a su hija, debido a problemas de violencia familiar. Su familia presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos sobre el caso de aparente brutalidad policiaca.

En tanto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una carpeta de investigación por el caso, así como otro expediente sobre los policías relacionados en el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lee más: Clima CDMX, 18 de septiembre: fuertes lluvias y tormentas en la mayor parte de la ciudad

A lo que el titular de la SSC, Omar García Harfuch, recalcó conocer perfectamente el caso y dio a conocer que los policías involucrados fueron separados del cargo y están bajo investigación de la FGJ, así como en escrutinio al interior de la SSC.