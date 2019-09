Justicia para Calcetitas Rojas: dan 88 años de prisión a padres

Estado de México.- Tras casi dos años de investigaciones los padres de calcetitas rojas fueron sentenciados a prisión por el asesinato de la menor.

El día de hoy, 04 de septiembre, en los juzgados del penal Neza-Bordo fueron sentenciados a 88 años de prisión por haber asesinado a Lupita, mejor conocida como Calcetitas Rojas.

Los sentenciados de nombre Yadira y Pablo además de la sentencia de 88 años deberán de pagar una multa de 700 mil pesos para la reparación del daño.

Madre y padrastro de Calcetitas Rojas/Foto: Especial

El juez también le pidió al Registro Civil que expidiera un acta extemporánea con el nombre de Guadalupe Medina Pichardo para darle una identidad a Calcetitas Rojas.

HALLAZGO DEL CUERPO DE LUPITA

El 17 de marzo del 2017 fue encontrado sin vida el cuerpecito de Lupita en el municipio de Nezahualcoyotl, por nueve meses nadie sabia quien era y fue llamada la niña de las "calcetitas rojas" ya que a momento de su hallazgo traía petas unas calcetas de ese color.

Las investigaciones revelaron que ambos golpearon a la menor hasta dejarla inconsciente por no avisar que quería ir al baño, al ver que su frágil y pequeño cuerpecito no respondía y que no tenía signos vitales decidieron deshacerte del cuerpo el cual lo arrojaron en el Bordo de Xochiaca.

Calcetitas Rojas presentaba laceración de hígado, páncreas y ambos riñones, presentaba traumatismo profundo de abdomen y craneoencefálico, también fue abusada sexualmente por su padrastro.

El 27 de diciembre del 2017 fue detenida la mamá y padrastro de Calcetitas Rojas.