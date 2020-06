Justifica Sheinbaum disparidad sobre la capacidad hospitalaria

CDMX.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum reconoció que hay disparidad en la capacidad hospitalaria para la atención de pacientes Covid-19 que reporta a diario, en comparación con la que publica el Gobierno de la Federación.

Esto se debe a que el Gobierno Federal no contempla las camas que proporciona la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró Claudia Sheinbaum.

"Les falta incluir una parte de los hospitales de la Sedena que no están en la red negativa todavía y nosotros ya los estamos incluyendo, ahí está la diferencia entre la ocupación hospitalaria, no de intubados, sino de no intubados"

Por ejemplo, el martes pasado, el sub secretario de la Salud, Hugo López-Gatell reportó una ocupación de 80% y la CDMX de 73%.

#EnVivo ▶️ #Videoconferencia de prensa. Estamos en semáforo rojo. Si tienes síntomas de enfermedad respiratoria, es muy importante que te quedes en casa y mandes un SMS al 51515 o llames a Locatel. #NoContagiarYNoContagiarse #ProtégeteYProtegeALosDemás https://t.co/CxIHu1xAlz — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 4, 2020

Aunque no le han dicho cuándo se contabilizarán, dijo que el retraso es parte del proceso de incorporación de la Secretaría de Salud.

En cuanto la Sedena, incorporó su infraestructura para atención de Covid-19 desde el 4 de mayo.

No tengo información de por qué no los han incorporado, pero sí sé que están en ese proceso trabajando con SEDENA ya desde hace varios días

Señaló la Jefa de Gobierno.

"Estamos en comunicación permanente con ellos para que incorporen estos datos de estos hospitales que se incorporaron recientemente, aunque ya tienen cerca de 15 días que se anunciaron, fueron incorporándose poco a poco en la medida que fueron teniendo toda la infraestructura adecuada para poder atender a las personas"

Agregó Sheinbaum.

De acuerdo con Reforma, hasta este miércoles, la CDMX reportaba 26 mil 509 casos confirmados acumulados, así como 3,909 activos y 2,850 defunciones.

"Seguimos en una estabilidad, desde los últimos 10 días, prácticamente, de pacientes intubados y no intubados. Al día de ayer a las 7 de la noche había mil 86 personas intubadas y 3 mil 382 personas no intubadas en hospitales de la Ciudad de México, que son cerca de 58 hospitales"

Mencionó la mandataria.

También puedes leer:

Se actualizaron datos: AMLO justifica más de mil muertos por COVID en México

PAN pide a la OMS revocar postulación de López-Gatell