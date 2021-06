Justifica Sheinbaum niveles de seguridad en CDMX con el INEGI y reclama a diario

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, utilizó redes sociales para rebatir a Reforma sobre su encuesta de percepción de seguridad en la capital y la popularidad de la mandataria local entre los ciudadanos publicada esta mañana.

La capitalina recordó que la percepción de seguridad en la capital se mantiene en pocentajes mayores al 80%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, hecha en marzo de 2021 por el Instituo Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, Grupo Reforma afirma que el crimen organizado, la violencia e inseguridad en las 16 demarcaciones de la ciudad aumentó en un 76%, según datos logrados mediante un monitoreo independiente, realizado a 400 capitalinos vía telefónica.

Además, el periódico sostiene que la desaprobación de Sheinbaum entre los capitalinos se mantiene en un 40%, una reducción de 11 puntos según sus propios datos, mientras que su aprobación se estima en un 53%.

En el mismo trabajo, realizado entre el 10 y el 14 de junio del presente año, el grupo sostiene que los niveles de desaprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador están en un 53%, mientras que en su valor opuesto logró un 42%, ocasionando que su su popularidad cayera 11 puntos, al igual que su símil capitalina

"Aquí la encuesta de INEGI sobre percepción de seguridad en la Ciudad. Muy diferente a la encuesta telefónica de 400 personas que aparece en el Reforma. Todos los días seguimos trabajando por una Ciudad Segura. Atendiendo las causas y mejorando la coordinación", dijo en Twitter.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 continúa en un 6%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 16 de junio el número de camas generales ocupadas fue de 332, es decir, nueve espacios menos que los registrados el día 15 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 216, es decir, 19 espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 669 mil 911, registro que representa un aumento de 874 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 17 muertes más que forman parte un total de 44 mil 117 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.