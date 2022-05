L12 colapsó por fallas en diseño y construcción: FGJCDMX; publicación de El País es "tendenciosa"

Además de incompleta la publicación de El País de este lunes sobre la Línea 12 del Metro CDMX es tendenciosa, aseguró Ulises Lara López descartando nuevamente que la falta de mantenimiento y revisiones fueran la causa del colapso del 3 de mayo.

A través de un videomensaje en redes sociales, Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aseguró que la información que recibió la reportera Georgina Zerega respecto a los cuatro peritajes externos contratados por la institución para la integración de la carpeta de investigación está incompleta, y “hacer conclusiones con ella es tendencioso”.

“Hacer alusión a lo referido en la mencionada documentación, en fragmentos, sin contexto e información integral de la investigación, resulta sesgado, subjetivo y parcial”, destacó Lara López, con una vaga alusión a los adjetivos de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum respecto al tercer informe de DNV.

Asimismo, el vocero de la Fiscalía CDMX apuntó que “se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera al mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura”.

A la par, reiteró que los dictámenes periciales de la institución “concluyeron claramente que el origen del colapso fueron los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura”.

Mientras que la investigación publicada este lunes por el diario internacional El País destaca que, aunque dichos dictámenes apuntan que la causa del desplome de la L12 que dejó 26 muertos y más de 100 heridos fueron las fallas en el diseño y en su construcción, pero que el colapso pudo evitarse con análisis especializados, como apuntaba el manual de mantenimiento del consorcio constructor.

De igual forma, y con similitudes a lo que ya ha afirmado la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) anteriormente, otra de las fallas fue la deficiencia del propio manual, que, aunque pedía revisiones no detallaba cómo tenían que realizarse, pues muchos de los elementos que llevaron al desplome eran imperceptibles a simple vista, pues consideró incongruente que en sus primeros reprotes DNV dijera que el manual era deficiente y en el tercero subrayó que la L12 debió revisarse a profundidad, citando el mismo documento.

Sin embargo, en el mismo texto, Zerega destaca que, mientras tres de los peritajes externos acotaban las fallas en revisión y mantenimiento, la FGJCDMX utilizó únicamente el cuarto, que las omitía, integrándolo en la carpeta de investigación que presentó ante el juez para judicializar el caso.

Por último, además de afirmar que “esta Fiscalía no litiga en medios”, y que la carpeta no puede hacerse pública para resguardar el debido proceso, Lara López apuntó que este 6 de junio, cuando continúe la audiencia inicial, la FGJCDMX presentará las imputaciones correspondientes, contra 10 exfuncionarios públicos y representantes de las empresas constructoras, recalcando que la investigación no solo incluyó los cuatro dictámenes externos, sino también miles de diligencias y cientos de pruebas de laboratorio y estudios de sus peritos y expertos.

Mientras tanto, la propia reportera amplió su texto destacando que antes de la publicación de este lunes le dio a la Fiscalía CDMX tres días para responder al reportaje, lo que decidió no hacer, sino hasta que éste salió a la luz.