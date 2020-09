La CNDH no es solo un edifico: Rosario Piedra

CDNH.-La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, no sabe si dar por perdido el edificio en Cuba 60, en el Centro Histórico, pero aseguró que la toma de la sede del organismo no detendrá su labor.

En entrevista, afirmó que de todas las mujeres que se apoderaron del edificio sólo conoce a Yesenia Zamudio, cuya hija fue asesinada en 2016, y que hasta el momento desconoce lo que quieren, pues no aceptan el diálogo.

Indicó que el viernes el grupo de mujeres irrumpió en la sede y retuvo en un primer momento a 10 empleados del organismo, entre psicólogos, médicos y visitadores, a quienes no dejaban salir, pero que finalmente fueron liberados.

¿Dan por perdido el edificio de Cuba 60?, se le preguntó.

"No sé, pero yo lo que quiero es seguir trabajando, la Comisión no es un edificio, la Comisión es el trabajo que no hemos dejado de ejercer", respondió.

No vamos a dejar de trabajar y un edificio no nos va a detener

La Ombudsperson también fue cuestionada sobre un posible tinte político en la toma de la sede.

"Habría que preguntárselo a ellas, porque es lo que yo les digo, ¿qué es lo que quieren? No sé", dijo.

"Que nos digan qué es lo que demandan de nuestra Comisión porque no es un órgano encargado de hacer justicia".