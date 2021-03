"La Reinota": la mujer que regresó una bomba de gas a Palacio Nacional

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se viralizó a través de redes sociales el video de "La Reinota", una mujer asistente a la marcha del 8M en la Ciudad de México, quien fue filmada cuando regresó valientemente una bomba de gas recién lanzada a las manifestantes del movimiento por parte del cuerpo de granaderos ubicado detrás de un muro de vallas metálicas que resguardaba las instalaciones de Palacio Nacional.

En el video se precia que el proyectil fue lanzado desde la puerta de Palacio Nacional, asciente impulsado por la fuerza de quien lo lanzó y finalmente cae en la Plancha del Zócalo, cerca de varias mujeres que se manifestaban contra la violenca de género que impera en el país; al notar la bomba de gas color blanco, las mujeres que se encontraban cerca corrieron para alejarse —se había registrado la presencia de varios ataques con gas lacrimógeno por parte de la autoridad para disipar a las asistentes—.

A lo que la valiente joven —quien cargaba en la mano derecha un garrafón con agua para ayudar a las compañeras de la marcha que sufrían los estragos en ojos, nariz, boca y garganta debido a la exposición al gas lacrimógeno—, corrió hacia el proyectil, lo tomó y regresó de donde vino al otro lado del "Muro de la paz", como varias otras mujeres también lo hicieron ante el constante lanzamiento de objetos por parte de la policía. Las asistenes celebraron la hazaña con aplausos, gritos y la porra "¡¡Eso mamona!!".

El hecho fue capturado y compartido por Jessica Bautista a través de su cuenta de TikTok @jessbautista, donde al parecer la joven valiente recibió bastantes comentarios "hate" contra su persona por su físico y la manera en que corrío por la bomba de gas, la apodaron burlonamente como "La Reinota" a lo que ella y cientos de cibernauras mujeres comenazaron a enaltecer como símbolo de valentía.

Varios cibernautas rastrearon el video y le preguntaron a Jessica Bautista por él ya que no estaba en su cuenta, a lo que ella explicó "me lo borró Tik Tok y me bloqueó, no puedo ssubir nada desde antier, pero está el video en mi reels de Instagram".

Ante los comentarios denigranes y burlas en las redes sociales contra "La Reinota", algunas ilustradoras comenzaron a difundir algunas imágenes hechas por ellas con leyendas como "Al sororo rugir del amor" y "Me cuidan mis amigas, nunca la policía", mismas que también comienzan a hacerse virales. Mira el video: