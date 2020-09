La UNAM, frente al ambicioso reto de la vacuna contra el Covid-19

México.- La batalla contra los virus y la creación de vacunas en México han estado marcados desde hace décadas por la prominente colaboración de la doctora experta en biotecnología Laura Palomares. Su trabajo, su experiencia y su esfuerzo han sido reconocidos nacional e internacionalmente.

Durante el 2020, el COVID-19 la ha impulsado a un nuevo reto: liderar, junto con el doctor Tonatiuh Ramírez, a un grupo de expertos en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la creación de la vacuna mexicana contra el virus SARS-CoV-2, convertido en pandemia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista para EL DEBATE, Laura Palomares reconoció que se trata de un proyecto muy ambicioso, no solo por todos los procesos que requiere una vacuna, sino también por un tema de financiamiento. Contó sobre los avances hasta ahora y la posibilidad de que esté lista para el 2022.

Aunque la especialista señaló que eventualmente México iba a llegar a los índices de contagios que hay hasta ahora, con 637 mil 509 confirmados, consideró que han existido mensajes cruzados sobre las medidas de prevención de la pandemia, y eso ha evitado que se le diga claramente a la población qué es lo que realmente hay que hacer frente al virus.

La especialista contó que el desarrollo de la vacuna, en particular la del Instituto de Biotecnología, va en el principio, con pruebas en animales, particularmente en ratones.

Posteriormente —señaló—, si el primer modelo sale bien, pasarán al modelo de hámster, donde podrán confirmar que la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

El desarrollo de la vacuna en México

La experta abundó que trabajan con una plataforma para el desarrollo de vacunas que habían estado utilizando desde hace cuatro años para virus como dengue o zika. Dicha plataforma permite, de alguna manera, presentar regiones de los virus, en este caso del SARS-CoV-2, que causen una respuesta inmune que puedan proteger contra la infección: «Nuestros planes, muy agresivos y muy ambiciosos, están para llegar al mercado a inicios del año 2022. Ahora, para lograr esto, es necesario subir varios escalones y lograr varios hitos que no son triviales. Es importante tomar en cuenta que el desarrollo de vacunas es algo muy riesgoso y que solamente una de cada cien vacunas que inician su desarrollo puede al final llegar a los pacientes», contó.

Tomando en cuenta que los recursos económicos son clave para mantener una investigación de tal magnitud, Laura Palomares mencionó que hasta ahora ha existido un acercamiento mutuo entre ellos y distintas agencias financiadoras: «Actualmente, la Secretaría de Relaciones exteriores va a estar financiando parcialmente este desarrollo, junto con algunas empresas de la iniciativa privada, probablemente», mencionó la doctora en Ciencias. Asimismo, hizo hincapié en que la UNAM ha estado haciendo una inversión importante de recursos para que pueda avanzar el proyecto.

El trabajo desde la universidad

Laura Palomares, que acumula más de 56 publicaciones internacionales indexadas y doce capítulos de libros, entre otras publicaciones, de las que derivan más de mil citas, explicó que la vacuna rusa Sputnik 5, la de Oxford con AstraZeneca y las de China son algo similar a lo que está proponiendo el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que ella lidera: «Están basadas en un vector de adenovirus, y estos vectores ya habían sido evaluados para producir o generar virus contra otras enfermedades, entonces lo que esto significa que todo lo que es proceso de producción ya está listo, y nada más es cuestión de hacer un cambio del gen que está dentro de los virus por otro, y esto es lo que permite que se avance más rápido», explicó.

in embargo, destacó que al ser desarrollada la vacuna mexicana en una universidad, en su instituto de investigación, con relativamente pocos recursos en cuanto a gente y dinero, el avance es mucho más lento que las opciones internacionales, pero reafirmó que se trata de una idea similar.

Además, consideró que hasta ahora las vacunas contra la COVID-19 han generado mayor impacto en el colectivo debido a que la prevención siempre es más importante que el tratamiento.

Explicó que la prevención tiene que ver con la famosa inmunidad de rebaño, si bien este término se ha utilizado de manera indiscriminada, implicando que alcanzar la inmunidad de rebaño es que el contagio sea masivo: «La inmunidad de rebaño se puede adquirir a través de la vacunación, y la gran ventaja es que si tú logras superar un número de personas que son inmunes, ya sea porque se enfermaron o porque se pusieron la vacuna, entonces el resto de las personas también están protegidas», explicó.

Las dudas en torno a la inmunidad

En ese contexto, mencionó que la población deberá aprender a vivir con el virus, cumpliendo con los protocolos de prevención en tanto no se tenga la vacuna y no se alcance la inmunidad de rebaño: «Lo que yo creo que va a suceder es que eventualmente esta enfermedad va a ser una enfermedad que va a circular entre nosotros, mucho más controlada, porque vamos a tener inmunidad en contra del virus. La razón por la que todo esto ha sucedido es que no conocía el sistema inmune de los humanos a este virus».

Explicó que desde ahora, hasta que llegue la vacuna, la más próxima, difícilmente se podrá lograr la inmunidad de rebaño. Expuso que en un estimado tranquilo, aproximadamente cien millones de personas tendrían que ser inmunes, y el número de casos, por ejemplo, aunque se multiplique por diez, sigue siendo muy poco.

Por lo tanto, aseguró que este proceso todavía va a tardar, y las medidas de sana distancia son las que evitan que el virus se propague más rápidamente. «Lo que menos se quiere es que todos enfermen al mismo tiempo, porque sería algo inmanejable», consideró.

Laura Palomares abundó para esta casa editorial que el costo de una enfermedad es mucho menor con la prevención, comparado con el de los medicamentos, y no solo referente a pesos y centavos, sino por el costo que significa para una familia tener a alguien enfermo en su casa o que incluso muera. Dijo que hasta ahora en el mundo también se trabaja en la creación de fármacos que puedan hacerle frente al virus.

Grupos o sectores antivacunas

Uno de los logros más reconocidos de la investigadora mexicana Laura Palomares es que formó parte del equipo de Protein Sciences Corporation, que obtuvo el registro en Estados Unidos de la primera vacuna recombinante contra la influenza (Flublok). Al colaborar con los Laboratorios Liomont, logró que dicha vacuna se introdujera en México, por lo que ha conseguido dos registros en nuestro país: uno en 2015 y otro en 2018.

Al ser cuestionada sobre el rechazo que ya existe hacia las vacunas en general y las que se preparan contra la COVID-19, bajo la creencia de que pueden ser dañinas, Laura Palomares indicó que cuando alguien les dice algo similar, la respuesta de los científicos siempre es «enséñame los datos».

Explicó que eso significa ver la información, poder evaluarla y revisarla: «Nosotros, y yo me incluyo, porque yo no soy experta en ensayos clínicos, no tenemos los conocimientos como para poder evaluar en detalle toda la información que se genera, entonces necesariamente debemos confiar a quien les hemos dado en nuestra sociedad esa tarea. En México, esa es la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), es un grupo que está encargado de evaluar la evidencia que se presenta en cuanto a la eficacia de las vacunas y su seguridad», explicó. Globalmente, dijo que la institución a cargo es la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La experta en biotecnología consideró que debemos realizar el ejercicio de reconocer que no se puede dominar todo y que se les dé oportunidad a los expertos: «El Gobierno de México, por ejemplo, no tendría alguna razón de por qué darle a la población una vacuna que no sirviera o que fuera insegura, porque eso impacta a la sociedad, entonces debemos ceder esta interpretación de los datos a estas personas expertas y tomar en cuenta sus decisiones y acatarlas, esa sería mi recomendación, y obviamente informándonos lo más posible», agregó.

Las medidas en México

Sobre el comportamiento actual del virus en nuestro país, indicó que la realidad es que mientras no se tenga una vacuna, no hay ninguna medida que seguir, más que las ya establecidas, como permanecer en casa, utilizar el cubrebocas y seguir las medidas de sana distancia, etcétera.

Eventualmente, destacó que en México iba a llegar al impacto actual de casos; no obstante, dijo que si se observa la curva de crecimiento de los casos de COVID-19, se puede notar que la velocidad del incremento en el número de casos no fue tan alto como se dio en otros países, y eso ha sido por acciones que ha tomado la población, sin dejar de lado que tampoco han existido tantas pruebas.

El grupo del Instituto de Biotecnología de la UNAM, a cargo de la doctora Laura Palomares y del doctor Tonatiuh Ramírez, formado por investigadores, técnicos académicos, investigadores posdoctorales, estudiantes de doctorado y de maestría, trabaja también con diagnósticos para COVID-19 en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y con el Seguro Social para encuestas serológicas o monitoreos serológicos.

¿Cuál es el proceso más común de la creación de vacunas y qué pasa con estas vacunas si el virus que se busca prevenir muta?

«Las vacunas podemos tal vez dividirlas de forma un poco artificial, entre lo que son las vacunas tradicionales y las vacunas de nueva generación. Las vacunas tradicionales estaban basadas en los virus, tipo virus atenuados o virus que se inactivan para poderlos utilizar en las vacunas; mientras que las de nueva generación, por llamarlas así, están basadas en su gran mayoría en la tecnología de DNA (ADN) recombinante, como es el caso de todas las vacunas que hemos enlistado. Esto lo que significa es que las nuevas tecnologías, como las que mencione de las vacunas de DNA recombinante, requieren un conocimiento detallado del virus o el patógeno que nos está causando la infección, y eso obviamente requiere tiempo. Una vez que ya sabemos, proponemos un blanco, que es lo que vamos a utilizar en la vacuna, realmente si resulta en una respuesta inmune y que esta respuesta inmune sea protectora. »

En realidad, tenemos que tomar en cuenta que puede haber efectos en las vacunas. Algo que se ha observado es que la vacuna puede exacerbar, digamos empeorar la enfermedad en lugar de evitarla, eso se ha observado en algunos casos, o simplemente los acercamientos propuestos no son suficientes para proteger a la persona vacunada. »

Algo también que es importante tomar en cuenta es que las vacunas se aplican a personas sanas, entonces la posibilidad siempre de los efectos secundarios son una cuestión de probabilidad. Mientras a mayor número de personas se las apliques, es probable que aparezca alguno de estos efectos, por lo tanto sí son necesarias pruebas clínicas mucho más grandes de las que son necesarias para probar otro tipo de medicamentos.

Todo eso son solo algunos de los efectos de por qué la dificultad de desarrollar algunas vacunas. También hay problemas o retos económicos en cuanto al número de personas que tienes que vacunar, cuánto vas a poder invertir por persona, y, por otro lado, también está el punto de cómo le vas a hacer llegar las vacunas a las personas que quieres vacunar. Eso hace más complicado que va más allá digamos de la aprobación de la vacuna o su llegada al paciente», dijo Laura Palomares.

Otros proyectos contra la COVID-19 del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México

Laura Palomares indicó que en el Instituto de Biotecnología hay varios grupos trabajando contra la COVID-19. El grupo de los doctores Arias y López comenzó desde un inicio en México el montaje de los métodos de diagnóstico molecular, que consiste en saber si alguien está o no infectado.

Mencionó que ellos, en colaboración con otros grupos de la UNAM, desarrollaron y entre todos montaron y evaluaron un método de diagnóstico utilizando la saliva: «Esto es algo muy importante, porque ya no había hisopos, y además la técnica que se refiere de tomar la muestra de la nariz y la boca es complicada porque además expone a quien está tomando la muestra. En cambio, al utilizar la saliva, evitas todos esos problemas», expresó.

El Gobierno de México, por ejemplo, no tendría alguna razón de por qué darle a la población una vacuna que no sirviera o que fuera insegura, porque eso impacta a la sociedad ”La inmunidad de rebaño se puede adquirir a través de la vacunación, y la gran ventaja es que si tú logras superar un número de personas que son inmunes, ya sea porque se enfermaron o porque se pusieron la vacuna, entonces el resto de las personas también están protegidas”

El perfil de Laura Palomares

Nació en Morelia, Michoacán, en 1968.

Sus padres la impulsaron a convertirse en científica.

Licenciada en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey.

Maestra en Biotecnología y doctorado en Ciencias por el Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Realizó una estancia posdoctoral en la School of Chemical Engineering de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

Es investigadora titular “C” de tiempo completo en el IBT, mantiene el máximo nivel de estímulos en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel III.

Desde el 2002, Laura Palomares es investigadora del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del IBT, donde trabaja en varias líneas de investigación, como aprovechar los virus desarrollo de vacunas y nanobiomateriales, el mejoramiento de la terapia génica y la ingeniería celular.

Ha recibido los reconocimientos más importantes de su área, entre ellos el Premio Interciencia 2014, otorgado por el Gobierno de Canadá y la Fundación Interciencia; el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2009, entre muchos otros.

Laura Palomares

Entrevista de Laura Palomares para EL DEBATE

La entrevista fue transmitida a través del Facebook oficial Periódico EL DEBATE. Puede verla en el siguiente enlace: