La Universidad sirve a la nación: responde UNAM a críticas de AMLO por "derechización"

De nueva cuenta, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondió a uno de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando en esta ocasión su “compromiso social en permanente transformación”.

Asimismo, a través de un comunicado la máxima casa de estudios resaltó que “ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona”.

A la vez que resaltó que dichas manifestaciones “son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia”.

Ello, luego de que por segundo día consecutivo López Obrador criticó a la UNAM por supuestamente “derechizarse” y haberse sometido “al pensamiento neoliberal”, como aseguró que todas las universidades del país lo han hecho.

“Ejemplos hay muchos, imagínense, un exrector que todavía tiene mucha influencia (José) Narro, se va de secretario de Salud y ese tiempo hablan de los “ninis”, de los jóvenes, exrector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del exrector, claro no todos los maestros afortunadamente están así”, afirmó hoy el presidente durante su conferencia de la mañana.

De igual forma, la UNAM reviró al jefe del Ejecutivo recordando que no solo se mantiene respetuosa de todas las formas de pensamiento y de manifestaciones, sino que tanto su solidaridad y compromiso se mantienes incuestionables.

En este sentido, recordó la emergencia tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando “brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos”. A lo que sumó la colaboración de sus expertos en diversos campos durante la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

“En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad”, subraya el mensaje de la UNAM.

No es la primera

Y mientras concluye resaltando que “así es y así ha servido a México, la Universidad de la Nación”, el comunicado de hoy no es el primero en que ha tenido que responder a críticas y ataques directos del presidente López Obrador.

Él más reciente de éstos, fue apenas el 8 de octubre, luego de que el primer mandatario criticó a la UNAM, y otras instituciones educativas por no haber regresado a clases presenciales cuando lo hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo y, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, entonces si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases?”, aseguró López Obrador a principios de octubre.

En ese momento, AMLO subrayó que la universidad seguía en la modalidad a distancia por las órdenes de “grupos de poder” al interior de la institución, que no querían “perder sus beneficios”.

Mientras que los desencuentros entre la UNAM y López Obrador, quien cursó en ella la licenciatura de Ciencias Políticas, se han dado desde que éste tomó el poder, luego de que pretendió que la máxima casa de estudios no pusiera límite de nuevos ingresos, a fin de que no hubiera rechazados.