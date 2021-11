La ciudadanía será quien sancione: Sheinbaum sobre el meme en su contra con la Alerta Amber

Tras rechazar que denunciar a la diputada local América Rangel para que la FGJCDMX la encarcele por el meme en su contra sea la solución, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que será la ciudadanía quien la castigue.

Asimismo, Sheinbaum calificó de “politiquería” el meme que compartió la panista en que, a través de una Alerta Amber se solicita información sobre el paradero de la Jefa de Gobierno, luego de que ese fin de semana se ausentó para participar en actos públicos en cinco estados.

“O sea, pues hay libertad de expresión. Y todo lo demás, repito, pues es politiquería, ¿no? A mí, lo que me interesa son los derechos de los habitantes de la ciudad”, respondió Claudia Sheinbaum en torno a la disputa que surgió entre los legisladores de Morena y los del PAN en el Congreso CDMX.

Y es que apenas a inicios de la semana la morenista Xóchitl Bravo propuso ante el Congreso CDMX un punto de acuerdo para exhortar a la del PAN, América Rangel, a no hacer uso indebido de la Alerta Amber, pues vulnera un instrumento de búsqueda de menores de edad desaparecidos.

Mientras que a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pidió indagar si la diputada incurrió en algún ilícito al compartir en Twitter la modificación de la volanta de la Alerta Amber para incluir la fotografía y datos de Claudia Sheinbaum.

En tanto que, al justificar la petición, la diputada por Tlalpan aseveró que, según las normas, a la representante de Miguel Hidalgo deberían tocarle de uno a tres años de cárcel, que Rangel reviró resaltando que un meme no puede constituir un delito al ser de dominio público, pues resulta imposible determinar su autoría.

La razón de todo

Sin embargo, el “pleito” entre las dos legisladoras de la CDMX iría aún más hacia atrás, pues fue América Rangel quien denunció a Claudia Sheinbaum ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por usar el programa Mi Beca para Empezar como instrumento de autopromoción.

Y es que, mientras en una de las ceremonias de entrega de los plásticos, con motivo del relanzamiento del programa, ahora como Bienestar para Niñas y Niños - Mi Beca para Empezar, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) calificó el programa como “la tarjeta de Claudia”, los actos de han llevado a cabo en escuelas de toda la ciudad, sin la presencia de ningún alcalde.

Sin embargo, hoy Claudia Sheinbaum negó que los actos de entrega de plásticos sean para promocionar su imagen política, pues aseguró que “lo que no somos es un gobierno de oficina, somos un gobierno de tierra: si durante la pandemia no pudimos estar en territorio, pues fue por razones sanitarias; pero, ahora, pues estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa para el Programa de Salud, para el Programa de Seguridad”.

Asimismo, aseguró que la idea no es hacer promoción, sino que “lo que buscamos aquí es estar en comunicación con los habitantes de la ciudad; esto es lo que, a lo mejor, ellos no entienden. Nosotros somos distintos, somos diferentes, no somos corruptos y, además, queremos estar cercanos a la ciudadanía; esa es la gran diferencia de lo que representa la Cuarta Transformación: el bienestar, la fraternidad por encima del aislamiento y la corrupción”.

De igual forma, apuntó que tampoco es promoción hacia el presidente López Obrador el nombrarlo ni sus programas en cada evento público, sino que solo busca “informar” a la ciudadanía sobre el trabajo en su beneficio.

Leer más: Repartidores de aplicaciones, en situación precaria: Trabajo CDMX pide iniciativa al Congreso

Mientras que, tras la denuncia de Rangel ante el IECM, y después la de la senadora Kenia López Rabadán, Xóchitl Bravo presentó ante el Congreso CDMX la iniciativa para elevar a rango constitución el Mi Beca para Empezar, cuya creación, dijo, fue gracias al esfuerzo de Claudia Sheinbaum.