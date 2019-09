La desinformación toca emociones y nubla la razón

CDMX.- Xenofobia, detrimento de los derechos de la mujer, de la comunidad LGBTIQ, e incluso noticias falsas para favorecer a un candidato o postura política, es de lo que más están llenas las redes sociales en el mundo. En entrevista para EL DEBATE, Tania Montalvo, reportera y editora general de Animal Político y coordinadora del proyecto Verificado 2018 destacó que las llamadas fake news o noticias falsas surgen en su mayoría de la corriente extrema derecha.

“Es un fenómeno global lo que se ha visto. Por ejemplo, en la elección en la que ganó Trump, en el Brexit, en elecciones en Alemania o en otros países europeos, que México tampoco estuvo exento. Es como grupos extremistas incitan el discurso de odio, es en donde tiene origen buena parte de la desinformación”, destacó, Montalvo.

La periodista señaló que existen estudios que se han enfocado en revisar como esos grupos extremistas tienen mucha fuerza en redes sociales y hacen un trabajo coordinado para multiplicar la desinformación. Situación que no es ajena a México, pues de acurdo con Montalvo, aquí también ha ocurrido. ´

“El caso de la caravana migrante, en donde vimos que hubo muchísima desinformación sobre lo que era y lo que no era la caravana migrante y al momento de revisar pues veíamos que la desinformación se originaba en grupos que incitaban a la xenofobia y al odio, en donde pues abiertamente incitaban al rechazo al migrante, grupos de extrema derecha”, afirmó.

En este caso de la caravana migrante, Montalvo, señaló que la desinformación no tenía un fondo político, sino de xenofobia pura. Mencionó que, si existió en algún momento un tipo de información que hablaba sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que era él quien los dejaba entrar, “pero no tuvieron la misma fuerza que tuvieron los mensajes de:

Amigo mexicano únete en contra del extranjero

Ajemplificó.

En el caso de la desinformación política, Montalvo destacó que en su experiencia con Verificado, se da en dos vías, ya sea para defender o para atacar a un político, lo que quizá no ocurre en los Estados Unidos, pues aseveró que la desinformación en los Estados Unidos es pro Donald Trump y en México sí existe desinformación pro y anti AMLO.

O lo que sucedió en la campaña presidencial 2018, que hubo noticias para beneficiar o desacreditar a todos los entonces candidatos, como José Antonio Meade.

“Había desinformación para defender a Andrés Manuel, la información que no era real, pero que tenía el objetivo de defender a Andrés Manuel, sí la desinformación en ese sentido en México sí es como mucho más pareja”, dijo.

Tania Montalvo, destacó que después de la campaña, la desinformación se ha centrado más en temas sociales y menos en temas políticos, ha crecido más la desinformación social en el tema migrante, en la desinformación de violencia de género; atacando el feminismo, atacando todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres, o con derechos de la comunidad LGBT, así como la desinformación en seguridad, pero ya no tanto en la violencia política.

En este contexto, la periodista de Animal Político, recomendó a los lectores que, al ver una noticia, sobre todo en aquellas que son de impacto, siempre dudar.

“Antes de compartirla hay que dudar y leer con calma, la desinformación lo que quiere es llegar a tus emociones y nublar tu razón, entonces eso es muy sencillo y lo que tienen que hacer los lectores es estar preparado, releer y sí es algo enteramente escandaloso, antes de compartir te lleva un par de segundos buscar otra fuente, buscarlo en otro lugar porque si es algo muy impactante deberá estar en otro medio”, aconsejó.

Montalvo explicó que, en el objetivo de la desinformación alguien se está beneficiando, pues con ella se generan ingresos. Situación que se debe tener presente como usuario de las redes sociales pues al compartir dicha información contribuimos al negocio de las llamadas noticias falsas.

“Evitamos propagar desinformación, evitamos que alguien se enriquezca manipulando, engañando a la ciudadanía y además vamos limpiando al espectro de mentiras y manipulación”, dijo.

Luego de finalizado el proceso electoral, la periodista afirmó que ya en este momento, no hay como tal desinformación que quiera engañar sobre hechos que no ocurrieron de un partido político en particular, sino es sobre acciones sociales, tema donde está involucrado el gobierno federal, por ejemplo: violencia, que sí hay más violencia o menos violencia, pues ellos pueden beneficiar o perjudicar a un gobierno.

Ahorita no hay desinformación directa sobre un partido o sobre un personaje, sino sobre acciones sociales o quizá acciones que pueden tener vínculo con acciones de gobierno

En la actualidad, el panorama de poder reducir la desinformación va en camino, pues Montalvo comentó que cada vez son más los proyectos que realizan verificación a nivel mundial, no solo por parte de la prensa sino también de la ciudadanía, ya que cada vez hay más necesidad e interés en tener información verificada, destacó.

Perfil

Periodista con trece años de experiencia. Es reportera y editora general de Animal Político. Coordinadora del proyecto Verificado 2018, una iniciativa que contó con la participación de 90 aliados entre medios nacionales, estatales, organizaciones civiles y universidades. Lidera, desde su nacimiento en 2015, el proyecto de verificación del discurso El Sabueso, el primero de su tipo en México.

Coordinadora del reportaje La Estafa Maestra, ganador del Premio Nacional de Periodismo, el Ortega y Gasset de Periodismo Iberoamericano y finalista del Premio Gabriel García Márquez.

Es autora de NarcoData: una radiografía del crimen organizado en México, proyecto para el que recopiló y analizó datos de 40 años de narcotráfico en el país.

Como reportera en Animal Político realiza investigaciones enfocadas en transparencia y rendición de cuentas, diseño de presupuesto, uso de recursos públicos y corrupción.