La nostalgia de no ver la Montaña Rusa de Chapultepec

Ciudad de México.- Desde abril, la vista de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec comenzó a tornarse extraña para los visitantes del parque.

Era como si el lugar se fuese transformando conforme uno de los máximos íconos del lugar iba siendo desmontado: la Montaña Rusa se despedía, poco a poco, del horizonte del poniente de la Capital tras 58 años.

Actualmente, una vez que la estructura terminó por ser desmontada a principios de julio, la Segunda Sección es un espacio diferente, aseguró Martín García, quien a lo largo de siete años ha asistido a Chapultepec para trabajar como cuidador y entrenador de perros.

"Es extraña la vista, porque aparte de que tú vienes y lo ves diario, a lo mejor viniste de niño, a lo mejor viniste de chavo, a lo mejor con una persona que ya no está o que ya no ves, y sí te llena de sentimiento decir 'no me dio la oportunidad de poder venir'", narró.

Para Martín, la Feria no era sólo un parque de diversiones, sino un espacio recreativo accesible y en el que la mayoría de los capitalinos tenían al menos una anécdota.

"Yo creo que podrás poner lo que tú quieras, pero no se compara a una atracción que estaba al alcance de todos. Podrás poner mil parques, pero al final de cuentas no es lo mismo", aseguró.

Para cuando comenzó a ser desarmada, la Montaña Rusa, que alcanzaba los 33 metros de altura en algunos puntos e incluía un recorrido de mil 240 metros, sumaba más de dos años desde su último recorrido.

El 28 de septiembre de 2019, la Feria de Chapultepec fue clausurada tras la muerte de dos personas en el juego mecánico Quimera por el descarrilamiento de un vagón.

La investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México determinó que la falla se produjo por la falta de mantenimiento. La licencia de la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, a cargo del parque de diversiones, fue retirada y el personal fue liquidado en octubre de ese año.

Ahora, en el predio será instalado el Parque Aztlán, que deberá abrir sus puertas en 2023 y que contará con nuevos atractivos, así como un diseño inspirado en las culturas prehispánicas.

Sin embargo, para visitantes asiduos del Bosque, el desmantelamiento de la Montaña Rusa significó perder parte de la identidad del lugar.

"Una vez vine, pero es legendaria la Montaña Rusa, yo creí que la habían comprado, pero la iban a dejar, que no la iban a quitar, pues es legendaria de aquí, de Chapultepec", dijo Miguel Volantín, vecino de la zona de Observatorio y quien todos los días corre con su perro en la Segunda Sección.

"No había mejor parque que este, uno que viven en la zona, que vienen a correr, que de vez en cuando venía, no sé porque la quitaron".

A lo largo de tres meses, un equipo de 45 trabajadores y 10 técnicos estuvo a cargo del retiro del juego mecánico inaugurado en 1964. Cuatro grúas, tres excavadoras, dos retroexcavadoras y dos plataformas fueron utilizadas para las maniobras.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, el 50 por ciento de la madera retirada de la estructura será reutilizada para construir mobiliario urbano y decoración del Parque Aztlán. Además, la cabecera norte del juego se rehabilitará para construir una escultura que rendirá homenaje al pasado de este espacio.

Axel Trejo, de 19 años, visitó la Feria de Chapultepec un mes antes de su cierre.

Para él, la remodelación era una urgencia que se reflejaba en el deterioro de las instalaciones.

"Yo también, cuando me subí a la montaña rusa dije: 'guau, hasta rechina la madera, está en malas condiciones'; se veía de lejos. Se veía la madera un poco podrida.

Se veía en malas condiciones", contó.

Actualmente, en medio de la incertidumbre, los visitantes de la Segunda Sección transitan a las orillas de lo que alguna vez fue la Feria de Chapultepec y saben que ahí, alguna vez, se encontró la Montaña Rusa a la que todo capitalino debió subir.