La ocupación hospitalaria se encuentra al 96 por ciento debido al Covid-19

México.- De acuerdo con la tasa de notificación de los hospitales quedan disponibles 14340 camas de la Red Iraq, informó el Gobierno de México

En esta fase 3 de contingencia sanitaria en México, luego de más de 60 días de la Jornada de Sana Distancia, la ocupación hospitalaria de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (Irag) alcanzó ya el 96 por ciento de la ocupación, informó, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

Este viernes 22 de mayo, desde Palacio Nacional, en la conferencia diaria sobre la atención de la pandemia en México, se informó también que 716 de 746 hospitales fueron los que pudieron reportar su disponibilidad hasta el día de ayer.

“La ocupación de camas Irag en general, es decir, para pacientes que presentan síntomas y signos de alarma, pero todavía no están en un estado crítico, al corte de ayer fue del 39 por ciento, 9157 camas generales ocupadas de un total de 23497, todavía están disponibles 14340”, indicó, Alomía.

Estas cifras representan la ocupación hospitalaria nacional. La Ciudad de México continúa a la cabeza de la lista con mayor ocupación con el 72 por ciento, le sigue Guerrero, Estado de México, Baja California y Sinaloa, este último con un 46 por ciento.

En cuanto a las camas para pacientes críticos, aquellas que cuentan con ventilador, se mantiene en 35 por ciento la cantidad de ocupación a nivel nacional, y ahora el Estado de México es que tiene la mayor ocupación con el 64 por ciento, seguido por CDMX, Baja California, Chiapas y Guerrero.

“Recordando que estos porcentajes, felizmente, pueden disminuir en función de cómo se van dando de alta los pacientes, pero también muy importante como los hospitales pueden tener más disponibilidad de camas a través de la reconversión, camas que están destinadas a otro tipo de padecimiento en otro tipo de salas, se reconvierten, se les da todo el equipamiento que requieren más el equipo médico correspondiente y entonces se convierten en camas para pacientes críticos y entonces se puede siempre mantener una disponibilidad en esta ocupación”, explicó.

DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO

José Luis Alomía Zegarra, presentó también las cifras de las muestras procesadas para la identificación de Sars-Cov-2 al 21 de mayo. Informó que son 176269 pruebas realizadas en sistema público (de las cuales ya se tiene un resultado), de este número de pruebas, 100503 se han realizado en laboratorios estatales, (LESPs) y 70213 pruebas realizadas en los laboratorios de apoyo en la vigilancia epidemiológica (LAVEs), con lo que restan 413452 pruebas disponibles.

“Vemos cómo este incremento, no solo en el muestreo sino en el procesamiento de las muestras se mantiene y en la medida también, sí recordamos nuestra curva epidémica, prácticamente es la misma tendencia y va a seguir esa misma tendencia porque en México, la vigilancia epidemiológica toma una muestra a los casos sospechosos, entonces cuando una persona es clasificada como tal, entra a este proceso”, detalló.

Mostró además el porcentaje de positividad, el cual se ha estabilizado desde la semana 17 con el 40 por ciento, semana 18 con el 41 por ciento y en lo que va de esta semana con el 39 por ciento, aunque podría variar en los días que restan de esta semana, explicó.

“Un 40, 41, nos quiere decir que de cada 10 personas que están desarrollando signos y síntomas respiratorios, 4 son Covid, las otras seis pueden ser otros virus respiratorios como influenza o como virus que circulan normalmente en las comunidades”.

En cuanto a los laboratorios privados que han reportado sus resultados de la prueba para coronavirus, al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico al corte del 21 de mayo, reportaron 30472 resultados positivos”, pese a ello dijo que estos son resultados positivos, y por lo cual no se sabe hasta ahora si esas personas tenían o no síntomas, si no los tenían, la clasificación sería de una persona portadora, no de caso, pues caso es la persona que expresa sintomatología y por lo tanto enferma, es decir; tiene Covid-19, agregó.

“Si la persona no desarrolla enfermedad, no tiene Covid-19, porque Covid-19 es la enfermedad que produce el virus Sars-Cov-2”, dijo.

