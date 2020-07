La reapertura de guarderías en CDMX sigue en evaluación

Ciudad de México.- La reapertura de las guarderías del IMSS que se había anunciado para este lunes 20 de julio, no es algo seguro de que suceda, pues aún continúa en evaluación, declaró, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

Con la ausencia de Hugo López-Gatell, Alomía encabezó la conferencia de prensa diaria sobre Covid-19 y fue ahí donde descartó que sea un hecho que las guarderías vuelvan a dar servicio pues existe riesgo de que haya contagios que se propaguen a los hogares de los menores y del personal que los atiende.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

#LoÚltimo José Luis Alomía, externó que aún se encuentra en revisión la autorización de la apertura de Guarderías, se tienen más de 200 mil pruebas de PCR, dijo. pic.twitter.com/zx9I3OjrMI — xevt - xhvt (@xevtfm) July 19, 2020

“Es un tema que todavía está en revisión, lo que se procedió en su momento a publicar y de alguna manera empezar a difundir en un marco de preparación, es precisamente las actividades que se deben de realizar al cabo de este tipo de instalaciones para proteger tanto a los pequeñines que en ellas están, así como al personal que esta día a día atendiéndolos para evitar contagios que luego puedan propagarse en el interior de los hogares”, dijo.

Por ello, hizo hincapié que la apertura de las guarderías del IMSS se encuentra aún en estado de evaluación, pues dependerá de cómo queden definidas las actividades y que tan pronto se puedan implementar.

Alomía explicó que la reapertura de las guarderías debía esperar para evitar contagios a niños. AFP

Se declaró que “lógicamente” si todas estas instalaciones todavía no pueden llevarlas a cabo o no las tienen ya listas para implementarlas para este lunes no se podrán usar, pese a que muchas personas que ya laboran por ser parte de las actividades esenciales, tengan la necesidad de estas guarderías.

Por ello, solo dijo que, “se va a definir en su momento”.

Te puede interesar:

Minneapolis planea un monumento permanente en honor a George Floyd

Astronautas de la NASA ya tienen fecha de regreso a la Tierra

Estados Unidos deporta a cientos de migrantes en vuelos a sur de México en medio de pandemia por COVID-19