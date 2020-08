La sangrienta guerra de "El Mencho", líder del CJNG, contra "El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha sostenido una sangrienta guerra contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), con José Antonio Yépez, "El Marro", al frente, con Guanajuato como escenario de sus combates, sumiendo al estado en una espiral de violencia nunca antes vista.

En pocos años el CJNG se ha posicionado como uno de los grupos criminales con mayor poderío del planeta, extendiendo su presencia por toda América hasta Asia y Europa gracias a sus alianzas con bandas criminales locales.

Informes de autoridades estadounidenses han revelado que el cártel liderado por "El Mencho" distribuye cocaína y metanfetaminas a lo largo de 10 mil kilómetros de las costas del Pacífico, en una zona que recorre prácticamente todo el continente, desde el Cono Sur hasta Canadá. Así han logrado desplazar a otros cárteles que hasta entonces lideraban el mercado, como el Cártel de Sinaloa, y han logrado tener presencia en 14 estados del país, casi la mitad de México.

Sin embargo, se han topado con una piedra en su camino en Guanajuato (zona estratégica como ruta para el trasiego de drogas a Estados Unidos): "El Marro", quien pasó de robar camiones a convertirse en líder del Cártel Santa Rosa de Lima, dedicado principalmente al robo de combustible o "huachicol".

El CSRL figura entre las diez organizaciones criminales con mayor presencia en el país durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con presencia principalmente en el estado de Guanajuato, plaza que se ha empecinado en defender contra el CJNG y el propio Gobierno Federal.

El CSRL cobró fama a nivel nacional en 2017, cuando se difundió un video en que "El Marro", acompañado de decenas de hombres armados, le declaraba la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación. En el video los encapcuchados realizaban disparos al aire mientras proferían insultos contra el cártel de "El Mencho".

La disputa entre los cárteles se originó por el control del llamado "Triángulo de las Bermudas", una zona conformada por los municipios guanajuatenses de Irapuato, Salamanca, León, Celaya y Los Apaseos, llamada así por ser punto clave para el robo de combustible, ya que es atravesada por varios ductos de Pemex.

Desde entonces se ha desatado una encarnizada lucha entre "El Marro" y "El Mencho" con Guanajuato convertido en su campo de guerra, generando una ola de violencia sin precedentes en la región.

La violencia se ha recrudecido desde marzo del año pasado, cuando las autoridades pusieron en marcha el operativo "Golpe de Timón", cuyo objetivo era capturar a Yépez. Comenzaron logrando asegurar 97 vehículos con reporte de robo y 21 inmuebles en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Villagrán, donde fue fundado el grupo (de ahí su nombre).

En abril de ese mismo año, fueron colocadas en Salamanca una serie de mantas con presuntas amenazas al presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de "El Marro". En el mensaje, el líder "huachicolero" exigía a AMLO retirar a la Guardia Nacional, Ejército y Fuerzas Federales del estado, amenazando con asesinar gente inocente e incluso hacer estallar un supuesto explosivo cerca de una refinería de Pemex, lo que no ocurrió.

A estos se suman decenas de mensajes difundidos en 23 municipios del estado con amenazas del CSRL contra el CJNG.

Guanajuato cerró el 2019 con un récord histórico de homicidios, con 2 mil 834 asesinatos dolosos registrados a lo largo de todo el año, en contraste con los 2 mil 609 de 2018.

Esta guerra ha contado con múltiples episodios caracterizados por un alto grado de violencia y gran cantidad de asesinatos, uno de ellos fue el ataque al table dance "Playa Men's Club" de Salamanca, ocurrido en marzo de 2019, donde 15 personas fueron asesinadas y cinco más heridas. La masacre fue atribuida al CJNG, quienes presuntamente atacaron el lugar al estar vinculado con su grupo rival.

Otras versiones señalan a miembros de CSLR como presuntos responsables del ataque. Lo cierto es que la matanza fue consecuencia de la guerra sostenida entre ambos grupos criminales.

El 20 de junio una serie de bloqueos con vehículos y negocios incendiados tuvo lugar en varios puntos del estado, principalmente Celaya, luego de un operativo en el que las autoridades detuvieron a 24 presuntos miembros del CSRL, entre ellos la madre, la hermana y la prima de "El Marro", señaladas como operadoras financieras del cártel.

Ese día fue difundido un video donde "El Marro" reclamaba a las autoridades y el CJNG meterse con su familia, amenazando con desatar una ola de violencia en Guanajuato para impedir la entrada de los hombres de "El Marro". Incluso amenazó con forjar una alianza con grupos rivales de "El Mencho", como el Cártel de Sinaloa.

Aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el h$%& trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí. Primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos (CJNG) no los voy a dejar entrar", dice en el video.