La sociedad civil debe incidir en la educación en México

México.- Esta pandemia sin duda ha planteado varios retos y nuevas formas para la educación en México. Si no fuera por muchas asociaciones civiles que han estado trabajando en el tema educativo, por la entrega de los maestros y por la participación activa de los padres de familia en el tema educativo, quién sabe cómo habría terminado el ciclo escolar 2019-2020, planteó Carlos Aguirre, coordinador nacional de Misión Rescate México.

Estas reflexiones surgieron durante la tercera mesa de trabajo realizada por Misión Rescate México, donde varias organizaciones de la sociedad civil de todo el país involucradas en el tema de la educación expusieron propuestas particulares, además de destacar el papel que la educación en México ha tenido durante esta pandemia, mostrando sus carencias y desigualdades, pero a la vez el gran aporte del magisterio, de los padres de familia y de las organizaciones.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Nayelli Cruz, representante de Educación con Rumbo, destacó que en estos momentos es importante posicionar el tema educativo en la agenda nacional, porque a través de la educación se logra un país con oportunidades para todos, además de fomentar y consolidar la participación ciudadana para incidir en la construcción de propuestas políticas educativas de la mano de los Gobiernos federal y estatal: «Involucrarnos con mesas de diálogo, de trabajo, alzando la voz, y mostrando postura las organizaciones de la sociedad civil», comentó.

Deserción y conectividad

Además, aseguró que deben ser propuestas estrategias de mejora educativa y revisar los libros de texto gratuito (¿cuál es su contenido?) para hacer propuestas para mejorar ese contenido; así como fomentar el derecho a la educación de excelencia e incidir en programas de permanencia escolar: «Actualmente, con esta crisis sanitaria y económica, hay mucha deserción escolar de los jóvenes, y lo que buscamos es fomentar programas de apoyo para que los jóvenes sigan estudiando», dijo.

Ahora con la educación a distancia, comentó que no se debe dejar de lado que el tema de la conectividad es de suma importancia, ya que el internet no llega a todos, y no todos tienen dispositivos móviles, por lo que hay que enfocarse en esas necesidades particulares también.

Buenos maestros

El tema de la educación en México ha ido siempre a contracorriente con cualquier Gobierno, pues ninguno a lo largo de la historia ha puesto énfasis en esto, por eso la crisis en la que se encuentra, dijo Ricardo Fernández, presidente de la Alianza Nacional de Maestros, por lo que la sociedad civil debe exigir la creación de una gran alianza con maestros: «Si bien el magisterio en México está controlado por grupos de interés, sin sonar a frase trillada, son más los buenos; hay que buscar esos buenos maestros, hay que unirnos padres de familia, unir a la sociedad, y hay que generar esa presión para que cualquier Gobierno entienda que la mejor manera de que salga el país adelante es a través de la educación», dijo.

Por estas razones, es clave la participación de las organizaciones con el Gobierno, y la mejor forma es a través de una agenda que defina la sociedad sobre los temas clave que le interesa, destacó. «El Gobierno no va a ceder si no hay una organización, una sociedad, una estructura que esté pidiendo resultados claves. Para ello existen herramientas lícitas y políticas, como la comunicación, los posicionamientos, la vinculación social, las manifestaciones virtuales públicas, donde el Gobierno podría escuchar», aseguró.