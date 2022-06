'La transformación avanza en todo el país': Sheinbaum por victoria de Morena en cuatro estados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió una publicación en sus redes sociales, tras la victoria de Morena en cuatro gubernaturas durante las elecciones locales de los seis estados de la república, donde se eligió gobernador.

La mandataria capitalina compartió una carta por motivo de las elecciones en las seis entidades, mismas donde viene detallada con el nombre de los gobernadores de los partidos, así como los estados que gobiernan.

En dicha carta se detalla que la elección del domingo 5 de junio, muestra que la Cuarta Transformación, avanza en todo el país. Detalló que ya son 22 de 32 entidades de la República, que serán gobernadas por Morena.

De igual manera, felicitó el triunfo de los candidatos de los estados de Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. Se agregó que con el gran liderazgo, trabajo, convicción y entrega del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de dejar el régimen de corrupción cimentan un país cada vez más justo, fraterno y de bienestar, señala.

Puntualizan sobre la compra de voto, violencia e intimidación que marcaron las jornadas electorales en municipios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango; ante esto se mencionó que serán apoyadas las medidas legales que se emprendan y llaman a las autoridades electorales a su imparcialidad.

Por último, en la carta se manifiesta que las y los gobernadores, como la Jefa de Gobierno de la Cuarta Transformación, reafirmaron su convencimiento de que la nación avanza en la dirección correcta y la convicción de seguir gobernando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, se lee.

La transformación avanza: Sheinbaum

En la carta publicada y compartida por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo realizó con la leyenda “La transformación avanza en todo el país”.