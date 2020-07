La verdad histórica de Peña Nieto sobre Ayotzinapa se cayó: Anabel Hernández

México.- La periodista Anabel Hernández, autora del libro La verdadera noche de Iguala, en el que afirma que la versión del anterior Gobierno federal es falsa, sostuvo: «El hallazgo del cuerpo de Christian, definitivamente, pericialmente, científicamente, sin la menor duda, derrumba por completo, absoluta y totalmente, la mentirosa, la falsa verdad histórica que se había inventado el Gobierno de Enrique Peña Nieto».

Recientemente, la Fiscalía General de la República dio a conocer los resultados dados por la Universidad de Innsbruck, que determinaron que los restos humanos analizados correspondían a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 jóvenes desaparecidos del caso Ayotzinapa.

Esta mentira de la que habla Anabel Hernández se refiere a que estos restos (partes de un pie) analizados fueron encontrados el 26 de noviembre del 2019 en la barranca La Carnicería, del ejido Cocula, ubicado a 800 metros del basurero municipal; es decir, muy lejos de donde el Gobierno de Enrique Peña Nieto originalmente informó que habían desaparecido los 43 normalistas.

Por este hecho, Anabel Hernández concedió una entrevista desde Italia vía Facebook Live de EL DEBATE sobre lo que en verdad pasó aquella noche.

Primeramente, se dijo conmocionada, pues siempre recibir la noticia de que otro más de los jóvenes está muerto es muy difícil de sobrellevar, sobre todo porque ella conoce muy de cerca a los padres de familia desde que sucedió la tragedia en Ayotzinapa.

En su investigación periodística, Hernández encontró varias inconsistencias en las versiones del Gobierno, una que destaca es que justo cuando ella estuvo presente en el Puente del Chipote, donde ocurrió el ataque y las desapariciones, observó la cercanía que tenían las bases de las Policías Municipal y Federal, además del 27 Batallón de Infantería, corporaciones no mencionadas en la versión oficial: «¡Era falso! Solo uno tenía que ir a Iguala y ver que era el Ejército, el 27 Batallón de Infantería, el que llevaba la batuta en toda la coordinación que existía, a través del C4, de todas las corporaciones policiacas, militares y de protección civil que funcionaban en Iguala», destacó.

¿Por qué el Gobierno miente?

Anabel Hernández se cuestiona también por qué el Gobierno en ese momento creó la historia falsa de que los 43 normalistas habían llegado a Iguala a irrumpir en un evento político que había terminado hora y media antes de que los estudiantes arribaran a esta ciudad. Además, se dijo que la Policía Federal no había participado, cuando en realidad elementos de esta corporación estuvieron presentes en las casetas de peaje de Iguala en espera de los jóvenes, afirmó.

A través de testimonios de albañiles, personas como cualquier otra, de clase muy humilde, que contaron las formas de tortura a la que fueron sometidos y sometidas, Hernández conoció que además de 43 familias destrozadas, había también víctimas colaterales «de esta infamia creada por el Gobierno», contó.

Nueva información

Durante la entrevista, la periodista mostró su nuevo hallazgo: se trata de un documento que contiene una investigación de la Unidad de Asuntos Externos de la Policía Federal, fechada en septiembre del 2017, que fue entregado al entonces comisionado general de la Policía Federal, clasificado como secreto, que no fue adjuntado a la investigación que llevaba a cabo la PGR, y en el que se habla categóricamente de la participación activa de la Policía Federal esa noche, compartió.

De acuerdo con la periodista, esto coincide con los testimonios que recolectó en el lugar de la desaparición, en los que decían haber visto a policías federales disparando contra los estudiantes, además de que estos elementos también hicieron un cerco en contra de los jóvenes en los dos puntos de ataque. Poco después, el Grupo de Expertos Independientes, enviado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, llegó a conclusiones similares sobre la Policía Federal, dijo.

En este documento se encuentran declaraciones de elementos de la Policía Federal que estuvieron activos esa noche en Iguala, bajo el uso de polígrafo, hechas en 2015 y 2016.

Además —explica— se lee lo que contaron. Por ejemplo, cómo supieron que habría un ataque desde antes de que este comenzara y cómo el titular de la Policía Federal en Iguala, junto a otros elementos federales, ya tenían antecedentes de tener vínculos con la delincuencia organizada, aseveró Hernández: «En el polígrafo, quien los interrogó les está preguntando “¿sabes qué pasó con los estudiantes?”. Por supuesto, ellos dicen no, pero aquí dice categóricamente que estaban mintiendo», por lo que, para la escritora, resulta lógico que esos policías sabían qué había sucedido con los estudiantes.

Hernández expone que posee información en la que confirmó que muchos de estos elementos siguen activos hasta hoy.

«Lo que dice ahí, en este informe, es que los policías federales sabían que iba a ocurrir el ataque antes de que los estudiantes entraran a la central de autobuses. Eso significa que la entrada a la central no fue la motivación del ataque; el ataque ya estaba, ya iba a darse», afirmó. «No importaban los nombres, los rostros de los estudiantes, el objetivo eran esos dos camiones cargados de heroína», señaló.

Anabel Hernández

Trayectoria: nacida en Ciudad de México en 1971. Es una periodista de investigación conocida por sus artículos y ensayos sobre el mundo del narcotráfico y de la trata de blancas en el país, además de estudiar también la corrupción, el abuso de poder, las violaciones de derechos humanos y la desaparición forzada. Autora de libros como: Los señores del narco: El traidor: Fin de fiesta en Los Pinos; y La verdadera noche de Iguala.

La 4T y Ayotzinapa

Para la periodista mexicana, todavía falta tiempo para saber si el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer la verdad de los hechos, pese a que se llegara a comprobar la participación del Ejército Mexicano, pues incluso aún no ha fijado una postura al respecto, y para lo cual, razonablemente, aún faltan varios meses para fijarla por la complejidad del caso, explicó.

Si bien ha salido a la luz esta nueva posible verdad, la periodista da el crédito de este logro a los cientos de marchas que han hecho los padres de familia, cada 26 de cada mes, de cada año, pese a que empezaron muy acompañados por el mundo, y ahora caminan solos. Esa entrega y ese amor de madres y padres los han llevado hasta aquí, además de la intervención de la ONU y de otros organismos internacionales, incluso periodistas que insisten en el tema, comenta.

Para ella, este es un momento clave en la historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si bien el Gobierno reconoce los hallazgos y divulga los avances de la investigación, «si ya se sabe —comenta— que todo era una mentira, que los torturados eran inocentes, que el basurero nunca existió, y si los huesos de Alexander Mora, el primer estudiante hallado, cuyos restos fueron sembrados por la PGR en el río San Juan, entonces ahora viene lo más importante: ¿cuál es la verdad?», destaca la escritora.

La falta de posición sobre el caso por parte del actual Gobierno federal puede deberse a que hasta el momento aún no conoce toda la verdad o porque está en trámite, o no puede hacer un señalamiento contundente, o porque «no piensa entrarle de fondo al tema de la Policía Federal y del Ejército Mexicano», supone Anabel Hernández. «Solo fincando responsabilidades penales a los que participaron podremos realmente y los padres podrán encontrar a sus hijos, sean en las condiciones que estén, pero podrán encontrarlos. No solo a dos, ¡eran 43!», dijo.

Comando armado

Para la autora de La verdadera noche de Iguala y periodista que se ha especializado en temas de narcotráfico, lo ocurrido con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hechos en los que casi pierde la vida y en donde asesinaron a dos escoltas y a una ciudadana, fueron un «supuesto atentado».

Sobre este hecho, dijo que se ha puesto a investigar los acontecimientos, en los que hay muchas dudas, pero que ha podido ver que se trata de una historia distinta a la versión oficial del atentado. «Ese es el único hecho claro, contundente, que hay: ¡hay un triple homicidio que aún no se sabe qué fue lo que pasó!», dijo.

Pese a que el mismo Harfuch se declaró víctima de un atentado, la periodista afirmó que Omar García Harfuch es uno de los corresponsables de lo sucedido en Iguala porque era el titular de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrieron los hechos».

Expuso también que esa noche Omar García Harfuch desde días previos estuvo recibiendo fichas informativas de la base de la Policía Estatal en Iguala, que ahora se sabe que muchos de los integrantes, incluyendo el titular, estaban involucrados con la delincuencia organizada: «Este es el perfil del señor Omar García Harfuch, que es gente muy vinculada a Luis Cárdenas Palomino (exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal), que está señalado, incriminado en Chicago por haber también trabajado con el Cártel de Sinaloa, un hombre muy cercano también a Genaro García Luna, hoy encarcelado en Nueva York, acusado de narcotráfico y corrupción», comentó.

Una 4T sin estrategia

El punto medular sobre qué es lo que está pasando en México, de acuerdo con la periodista, es que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene un plan claro para poder combatir a los poderosos grupos del crimen organizado, que desde el inicio de su sexenio había apostado todo su capital político, recursos y presupuesto supuestamente en combatir a la pobreza, pensando que los programas sociales en automático iban a disminuir la delincuencia, pues partió de la hipótesis de que era la pobreza lo que generaba esta delincuencia, «lectura completamente equivocada», opinó.

De acuerdo con lo declarado por la periodista, para que este plan de programas sociales impacte en la seguridad pública, faltan bastantes años, más de una década, de acuerdo con expertos, agregó.

Con esta apuesta y sin un plan B que ayude a combatir y minimizar la fuerza de los cárteles de la droga, hay un Gobierno sin un plan uniforme, afirmó. Por otro lado, mencionó que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es a quien ve con una idea, una estrategia de cómo combatir al crimen organizado, con el congelamiento de bienes y cuentas bancarias, acción que parece fundamental, útil, necesario y urgente, dijo.

Hernández está convencida de que, además de estos congelamientos de cuentas, debe haber un trabajo eficaz por parte de Fiscalía General de la República, en el que solicite a un juez confiscar una cuenta definitivamente: «Sin esto, tarde que temprano los criminales recuperan su dinero por no haberles comprobado la adjudicación ilícita de los bienes», explicó.

Además, ve a una Guardia Nacional y un Ejército Nacional sin operativos congruentes para detener a estos grupos criminales, otra de las fallas que observa la periodista, ya que alguien debe detenerlos y llevarlos a prisión para que dejen de dominar territorios en los que ellos deciden si hay paz o guerra, dijo.

COVID-19 y crimen organizado

En cuanto a su percepción sobre si es una ventaja o desventaja la pandemia por COVID-19 para los grupos de crimen organizado en México, o si el hecho de que el Gobierno en todos sus niveles esté dedicado a atender la epidemia les favorece, la periodista comparó con la forma en que se comporta el crimen organizado en Italia, país en el que vive por medidas de seguridad, y que es un paradigma y ejemplo de lo que puede pasar en México.

Dijo que al menos allá todos estos grandes grupos de la delincuencia internacional que muchas veces se conectan con los mexicanos en absoluto se debilitaron ante la COVID-19; al contrario, se fortalecen porque ante esta crisis económica son los únicos que tienen liquidez, no les falta el dinero, porque lamentablemente la gente sigue drogándose, sigue comprando la droga: «Podrán no comprar el pan, el agua o la leche, pero la gente que es adicta compra, no deja de comprar», expone. Importante —dijo— que la gente sepa que esa ayuda que dan no es porque sean buenas personas o porque quieren que Dios los perdone, sino para comprar voluntades, una manera de comprar la vida de los ciudadanos para siempre, afirmó.

Restos óseos

El normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre fue identificado gracias a un hueso de su pie derecho, llamado cuboide, el cual no estaba incinerado, pero se pulverizó al ser analizado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, informó recientemente la Fiscalía General de la República.

De una preselección de 130 fragmentos, solo dos no estaban quemados, uno de ellos el de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, un elemento más que contradice la llamada «verdad histórica» de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), que sostenía que los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían sido incinerados en el basurero de Cocula. En entrevista, la periodista experta en narcotráfico Anabel Hernández nos cuenta La verdadera noche de Iguala.

