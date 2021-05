Lady Cinépolis estaría vetada de Plaza Perisur por desplante para bajar sus pies

Ciudad de México.- Lady Cinépolis, la joven que ocasionó un desplante contra un trabajador a quien acusó de acoso tras haberle pedido que bajara sus pies del asiento de enfrente, habría sido vetada de todas las instalaciones de la popular Plaza Perisur.

Esto según una declaración de Claudia Griselle Ramirez, la mujer que inicialmente difundió los hechos a través de su cuenta de Tik Tok y con quien la joven inconforme también ha comenzado un conflicto por hacer público su "berrinche" en la sala de cine.

"Cada que las vean, cualquier empleado de Perisur las va a reportar para que les pidan se retiren del lugar", indicó Claudia en su cuenta @soyordaz1982 y agregó que policías de la plaza comercial ya las conocerían bien pues no es el primer escándalo que hacen. .

Tienen un historial largo...

La tiktoker también explicó que al parecer la chica y su madre contarían con un largo historial de desplantes en vía pública y abuso contra otras personas por interponer denuncias de acoso y abuso sexual "falsas".

Varias personas se habrían contactado con Claudia para contarles que ellos también fueron víctimas de Lady Cinépolis, entre ellos un maestro, algunos compañeros de su escuela y su exnovio, con quien tendría un proceso legal en la actualidad.

"No les tengo miedo, pinches viejas locas, pero me pareció importante hacer mención de que me estan buscando y si algo llega a pasar pues ellas son las responsables", declaró la madre de familia al enterarse que ambas mujeres asistieron a su trabajo y tienen fotos suyas.