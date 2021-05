Lanzan pintura en Naucalpan a candidata a diputada federal por el PRI

Maribel Martínez, candidata a diputada federal por el Partido Revolucionaro Institucional (PRI) en Naucalpan, Estado de México, denunció que fue atacada por una persona que le lanzó pintura rosa cuando, mientras realizaba un recorrido por las calles de Satélite.

A través de Facebook, Martínez detalló la agresión y señaló que las campañas deben ser una jornada cívica, po rlo que no deberían de agresiones.

“A las seis y cinco de la tarde fuimos agredidos por no sé quién, que llegó y nos vació un bote de pintura, no es correcto lo que está pasando. Estamos buscando una candidatura, pero que hoy vengan y agredan mujeres no se vale”, dijo en redes sociales.

"Caminando en las calles de Naucalpan me vi vandalizada, definitivamente una pena, pero aún así, lo vamos a lograr", escribió también en su cuenta de Twitter el pasado 10 de may, en el marco del Día de las Madres.

Luego de la agresión, donde también resultaron dañadas compañeras de su partido, la candidata cuestionó la acción y mencionó que mantendrá su candidatura en el municipio mexiquense.

El pasado domingo 16 de mayo, fueron asesinadas dos mujeres, aparentemente madre e hija, así como un niño de un año con seis meses, en una vivienda ubicada en Ejidos de Cuautlalpan, poblado de Lomas de San Pedro, en el municipio de Chicoloapan, Estado de México.

Vecinos del sitio reportaron a la Policía Municipal del Estado de México que dentro de un inmueble se encontraban los cuerpos de tres personas.

Al lugar arribaron elementos uniformados, quienes ingresaron al domicilio y encontraron los tres cuerpos en el predio.

Una de ellas, una menor de edad de 15 años, se le apreció una herida producida por un arma de fuego en la cabeza. Los oficiales le tomaron el pulso a su llegada, pero ya no tenía signos vitales.

En la cisterna, los miembros de Seguridad Pública hallaron a un bebé de un año seis meses de eda, quien tampoco tenía signos vitales.

La mujer, de 31 años de edad, fue encontrada tendida dentro del inmueble con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo e igualmente había fallecido.

Por los apellidos de las víctimas, los policiales determinaron que la persona de 31 años era la madre de la joven de 15, así como del menor de un año y seis meses de edad.

Asimismo, estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, institución que acudió para iniciar la indagatoria del triple homicidio con perspectiva de género.