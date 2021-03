"Las mujeres no están solas, hay un gobierno que está con ellas": Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Estrategia Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta Por Ti, un programa dirigido hacia las mujeres en el marco del Día Intenacional de la Mujer, así como de las movilizaciones durante el 8M en la Ciudad de México.

Durante la presentación, estuvieron presentes la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos; la secretaria de las Mujeres; Ingrid Gómez Saracíbar; la secretaria de Cultura, Vanessa Bohórquez López, así como la directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Esthela Damián Peralta.

También acompañaron a mandataria la directora General del Instituto para el Envejecimiento Digno, Beatriz García Cruz, y la directora de Intervención Territorial en la Secretaría de las Mujeres, Guadalupe Jardón Solís.

La capitalina aseguró que gracias a esta red las mujeres tendrán un respaldo por parte de ella y su gabinete; además, describió que este nuevo proyecto consiste en asistir con brigadas a los hogares de personas violentadas, puerta por puerta, para atender la situación de cada una de ellas.

"El gobierno está contigo; esto es esencialmente el trabajo de la Red de Mujeres, sobre todo aquellas que sufren más violencia en colonias donde están más desprotegidas", comentó Sheinbaum.

Violaciones hacia las mujeres ocurren en casa: Sheinbaum

La doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó en conferencia que la labor de la Red de Mujeres en Alerta Por Ti inicia desde este 8 de marzo.Además, aprovechó para recordar que el 70% de las violaciones ocurren dentro del núcelo familiar.

"No saben que esta agresión que están viviendo es castigada por la ley y que tienen un gobierno y una fiscalía que está con ellas, que sepan que pueden romper estas cadenas de violencia. La lucha feminista es parte de una lucha de transformacion del país, tiene contenido y contexto, no es la lucha de las muejres per se.

"Aquellos que mercantilizaron los derechos, que hicieron del derecho a la salud una mercancía, no están por los derechos de ellas; aquellos que cerraron las puertas a la posibilidad de desarrollo de la democracia en nuestro país tampoco están en la lucha con las mujeres; en esta ciudad, las mujeres no están solas, hay un gobierno que está con ellas", puntualizó Sheinbaum.