Le gritan presidenta a Claudia Sheinbaum durante 3era Reunión Plenaria de Morena

Este jueves durante el primer día de la tercera Reunión Plenaria de legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión, estuvo como invitada la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su participación la mandataria capitalina hizo un llamado a la unión entre quienes forman parte del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, ante las especulaciones sobre rupturas al interior del partido.

“No hay nada, nada que nos divida, nada. La unidad de nuestro movimiento está por encima de todo. Ni el proceso de corcholatas, ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento; tenemos la responsabilidad, la obligación de que encima de todo está la transformación y por encima de todo está el bienestar del pueblo de México”.

Además aseguró que el término de 'corcholata', utilizado por la senador panista Lily Téllez en referencia a los posibles candidatos de Morena a la presidencia de cara a las elecciones del 2024, no le parece ofensivo: "A mí no me ofende el tema de las corcholatas; no sé a quién le ofenda (…). Que vivan las corcholatas”.

Te recomendamos leer:

También durante su aparición ante los asistentes y medios de comunicación presentes en el auditorio Aurora Jiménez en el recinto de San Lázaro, hubo una parcialidad que le gritó presidenta, a lo que Sheinbaum respondió con agradecimiento.

Fue en al menos cuatro ocasiones en las que la Jefa de Gobierno se vio interrumpida por las aclamaciones que la colocaban como la sucesora de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.