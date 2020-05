Covid-19: Ley seca duplica precios en CDMX y Edomex

CDMX.- El pasado martes en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció el levantamiento de la ley seca. El Gobierno federal consideró a las cerveceras como empresas no esenciales en la epidemia por COVID-19.

En el Estado de México, esta imposición de no vender bebidas alcohólicas sigue vigente, sin que eso impida que los tenderos hagan su agosto. Hasta el momento, la Ciudad de México y el Estado de México son los principales sitios con contagios de COVID-19 en el país.

En una de las tantas colonias populares que tiene el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se puede observar en todas las tiendas de la esquina un letrero con la advertencia: «Por ley seca, no hay venta de bebidas alcohólicas».

Sin embargo, luego de pedirle al tendero uno que otro producto, sacar a tema lo que dice su letrero y preguntarle «¿Y no tiene una que me venda?», te puedes dar cuenta que simplemente la ley seca no es un problema para los consumidores en este sector, hasta que preguntan «¿Cuánto es?».

La cerveza de un litro, conocida como «caguama» o «ballena», antes de que el virus SARS-CoV-2 amenazara también a México, tenía un precio de entre 35 a 40 pesos. Ahora, en plena fase 3, a 60 días de iniciada la Jornada de Sana Distancia y el obligatorio Quédate en Casa, alcanzan un valor de 80 pesos en el centro del país.

Sí, a 80. La estábamos dando en 70, luego en 75. Pero no es que yo sea el carero, así de cara la conseguí, la subieron mucho

Dijo uno de los tenderos.

Las cervezas de lata de 355 mililitros, que anteriormente tenían un costo de entre 15 y 20 pesos por pieza, dependiendo la marca, ahora cuestan 30 pesos cada una, es decir, un six por 180 pesos.

No hay cerveza

En una tienda más, el tendero fue sincero:

No, ya no tengo. La verdad, le subieron mucho. La iba a dar en 80, es mucho

Confesó. Él piensa que la gente no pagaría ese precio. Idea que comparte un tendero más de los alrededores, a quien, luego de hacerle un par de preguntas, confesó que vendió todo el alcohol que tenía, ni una «viña» le quedó en sus refrigeradores, y decidió esperar a que se levante la ley seca.

Dicen que ya para el primero de junio

Contestó.

Hasta este momento, las tres tiendas muestran el mismo mensaje al entrar o llegar a su local:

No hay cerveza

Una tienda más, conocida en los alrededores como una vinatería, continúa dando servicio.

Vende los mismos productos que una pequeña tienda, aunque su fuerte es la cerveza, vinos y licores. Sus refrigeradores se ven inmediatamente detrás del tendero, por ello, les colocó cartulinas por encima con la advertencia: «No hay venta de cerveza», aunque es fácil notar que están encendidos y con varias latas de cerveza dentro.

También tapó la visibilidad hacía dentro del local con una pequeña lona. Aquí también cuestan 30 pesos cada una. Mientras le preguntaba si tenía un tequila o un whisky, llegó a la tienda una policía municipal, pidió una botella de agua y un refresco, se hizo el silencio. El tendero no le cobró los productos, dio las gracias, subió a su patrulla y se fue.

Luego de ello, con más calma, comenzó a hablar sobre las marcas y precios de tequilas y de whiskys, desde 80 pesos hasta 400 pesos, dependiendo la marca, precios que no aumentaron exageradamente como el de la cerveza.

De acuerdo con información de personas allegadas a este reportero y quienes brindaron su ayuda para conocer esta situación en otros puntos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, por el Quédate en Casa, aún se pueden conseguir botellas de vino, cerveza y licores; aunque en todas, la cerveza a precios muy elevados.

Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es uno de los municipios o alcaldías con mayor concentración poblacional en el país; mientras que el 42 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza, según el reporte de Coneval en 2018, otro indicador muestra que el 21.7 por ciento de la población ocupada labora en la informalidad (Inegi 2019).

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, levantada por la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 30 de julio de 2018 al 28 de junio de 2019 (vea el informe aquí: https://bit.ly/3e7ntd4) se reveló que la población adulta (de 20 años y más) que ha bebido alcohol pasó de 53.9 por ciento en 2012 a 63.8 por ciento durante 2018.

También, que 30.2 por ciento de los hombres encuestados beben semanalmente; mientras que las mujeres que igualmente lo hacen, son el 9.5 por ciento.

El 47% bebe ocacionalmente

Otro 47 por ciento de los hombres respondió beber ocasionalmente y solo el 5.7 por ciento lo hace diariamente. En contraste, las mujeres ocupan los porcentajes notoriamente menores en la frecuencia de consumir alcohol.

Las entidades con el consumo más alto de alcohol son Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Yucatán y Colima. El Estado de México y la Ciudad de México aparecen en el porcentaje más bajo de la población de 20 años y más que ha consumido alcohol diaria o semanalmente por entidad federativa.

El Universal informó que un Tribunal Federal declaró que no procede levantar la ley seca decretada desde el pasado 10 de abril en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Municipio donde se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en la demarcación como parte de las medidas implementadas para evitar contagios de COVID-19.

El amparo fue promovido por un habitante de Nezahualcóyotl que afirmó que para evitar contagios se restringieron las reuniones sociales o fiestas en la demarcación, pero que ello no debía impedirle ingerir bebidas alcohólicas de modo individual.

Hasta el momento, de acuerdo con Vocería de este municipio del Estado de México, tentativamente se levantará la ley seca el 31 de mayo, sin que sea una certeza, pues se estima que la fase 3 terminará en la capital del país el 15 de junio.

