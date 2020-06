Liberan a policía acusada de torturar a Lydia Cacho

Ciudad de México.- Una Magistrada federal liberó a María Irene Arteaga Rangel, agente de la Policía de Puebla, al estimar que no hay evidencia de que cometiera tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho en 2005.

María Elena Suárez Préstamo, Magistrada del Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, revocó la formal prisión dictada a Arteaga por el delito de tortura después de permanecer presa casi siete meses en un penal de la entidad.

La organización no gubernamental Artículo 19, que representa legalmente a Cacho, cuestionó a la juzgadora porque fue ella quien ordenó las aprehensiones de la agente, el ex Gobernador poblano Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, y ahora dice que no hay evidencias.

"Resulta sorprendente que la misma Magistrada, quien atendiendo a los más altos estándares de derechos humanos el 11 de abril de 2019 dictó las órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno; en esta ocasión argumente que la policía no puede ser penalmente responsable por el delito de tortura, toda vez que ella 'solamente' atestiguó dichos actos cometidos por terceros, pero no los cometió directamente", criticó el organismo civil.

"Ello contradice abiertamente la legislación aplicable, misma que señala con claridad que es responsable de este delito quien 'no evite que se cometan dichos actos (tortura) sobre una persona que esté bajo su custodia".

Arteaga fue detenida en noviembre del año pasado y sujeta a proceso por Gerardo Vázquez Morales, Juez Segundo de Distrito de Quintana Roo. Su liberación fue notificada el pasado lunes.

De acuerdo con Artículo 19, la Magistrada ahora omite abiertamente en su fallo circunstancias esenciales del caso que antes consideraba comprobadas.

