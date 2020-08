Licitaciones internacionales definirán el futuro de las farmacéuticas en México

México.- Los medicamentos en México se han colocado como protagonistas en medio de la pandemia de COVID-19. A pesar de que no existe uno en específico para curar del nuevo virus, en nuestro país existen setenta plantas de producción de medicinas y más de 600 mil empleos directos e indirectos que han permitido que haya diversos medicamentos al alcance de todos, expuso Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos AC, para EL DEBATE.

No obstante, el representante destacó que actualmente atraviesan un momento complicado en torno a la oportunidad de seguir comercializando sus productos en el país, luego de ser modificada la Ley de Adquisiciones y se abriera la oportunidad a las licitaciones públicas internacionales de medicamentos en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU): «El Gobierno va a licitar internacionalmente la compra de medicamentos, y lo que estamos pidiendo como laboratorios mexicanos es que haya condiciones iguales en varios rubros, uno muy importante es el sanitario, que les exija Cofepris a los laboratorios extranjeros lo mismo que nos exige a nosotros en materia de pagos, en materia de que no haya subsidio a la fabricación o la exportación», señaló el representante.

Piso parejo

Juan de Villafranca aclaró entonces que si hay condiciones iguales, los laboratorios mexicanos podrán competir y les va a ir muy bien; si no se da este caso, entonces representaría un riesgo muy grave: «Hay riesgo de que algunos laboratorios tengan que cerrar, con lo cual se pierden fuentes de trabajo y se genera una dependencia en el exterior para tener medicamentos en México», advirtió.

Hace unas semanas, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, explicó que sí podrán participar farmacéuticas mexicanas en las licitaciones públicas internacionales de la ONU, pero advirtió que serán únicamente aquellas que tengan altos niveles, que no sean corruptas y que no estén multadas e inhabilitadas.

En ese contexto, Juan de Villafranca indicó que lo que buscan es participar en piso parejo y que no le vayan a dar prioridad a los extranjeros, sino a los mexicanos. En Estados Unidos, por ejemplo, mencionó que existe una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, donde ellos van a privilegiar la compra de medicamentos a laboratorios estadounidenses, incluso con un diferencial del precio de hasta el 25 por ciento: «Ellos están pensando en que si se compran medicamentos en el país, va ayudar no solamente a mantener esa fuente de trabajo, sino también hay muchas empresas de la cadena productiva que dependen de la industria farmacéutica», destacó.

Actualmente, con la contingencia sanitaria, el Gobierno de México autorizó las compras directas de medicamentos, y no hay fecha estimada para que inicien las licitaciones. No obstante, el representante de la industria farmacéutica en el país comentó a este medio que la fecha tentativa podría ser a finales del segundo semestre y principios del primer semestre del 2021.

Asimismo, destacó la importancia de tener como país una industria farmacéutica sólida, puesto que eso permitió que un laboratorio cien por ciento mexicano pueda participar en la manufactura de la vacuna contra COVID-19 que trabaja AstraZeneca, Fundación Carlos Slim y la Universidad de Oxford: «En la fase final de la fabricación de la vacuna va a participar un laboratorio cien por ciento mexicano. La vacuna se va a fabricar en dos fases, la primera fase en Argentina; y la segunda en México», explicó. Por lo tanto, reafirmó la importancia de que la Cofepris sea muy cuidadosa de que sean cumplidos los estándares de calidad y eficiencia de este medicamento y del resto que esperan adquirir a través de la ONU.

Desabasto

Al ser cuestionado sobre posibles casos de desabasto de medicamentos, explicó que a ellos, como Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, en lo que son compras públicas, el Gobierno les va solicitando lo que necesita; mientras en casos privados los proveedores hacen los pedidos a los laboratorios: «Nosotros no tenemos una idea clara de lo que hay o no en los anaqueles de las farmacias privadas. En la industria farmacéutica se requiere tiempo para planear y poder surtir los medicamos. No se tienen los medicamentos en un almacén. Lleva un tiempo y un proceso de poder fabricar al menos de cuatro meses», explicó.

Comentó para EL DEBATE que al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue anunciado un cambio en las reglas del juego respecto a las compras de medicamentos. Normalmente, la autoridad compraba a los distribuidores, y los distribuidores le compraban a los laboratorios. Ahora, el Gobierno le compra directamente a los laboratorios y es responsable de la distribución a sus instituciones. La medida —según Juan de Villafranca— no ha impacto de forma negativa, puesto que producir y distribuir son trabajos distintos.