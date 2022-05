Línea 1 del Cablebús CDMX supera demanda estimada: 50 mil pasajeros diarios

Como parte del cierre anual por mantenimiento que se realizara del 6 al 11 de junio en la Línea 1 del Cablebús CDMX, resalta que durante la segunda semana de su operación en el mes de mayo superó la barrera de los 50 mil usuarios transportados al día.

Esto excede por más de 20 mil pasajeros la cifra diaria de captación de usuarios estimada por el Gobierno de la Ciudad de México en su licitación pública, que era de apenas de 28 mil diarios. Es decir, cerca del doble de usuarios pevistos.

"Es casi lo doble que decía el estudio (de factibilidad). La aceptación es muy, muy importante", apuntó Konstantinos Panagiotou, CEO de Doppelmayr México.

Doppelmayr es la empresa encargada de construir y supervisar el funcionamiento de la Línea 1 del Cablebús, que corre de Indios Verdes a Cuautepec.

"Es muy importante el gran ahorro que tienen los usuarios del teleférico en comparación a otros sistemas de transporte público. Además, lo más importante es que se sienten seguros pues están acostumbrados a que los van a asaltar en el microbús o pierden su celular", consideró Panagiotou.

Concepción Arenas, de 61 años, sufrió asaltos, robos y, hace unos años, hasta un secuestro exprés durante sus traslados a su empleo. Ella se traslada con frecuencia a Cuautepec y La Pastora por asuntos médicos y de trabajo; sin duda se siente mucho más segura al usar el Cablebús CDMX.

"En el camión de esos verdes, pero no, es un relajo ahí, cada vendedor que se sube y luego cada rata que se sube. Ya va uno bien inseguro", dijo. Y es que hoy en día ya no toma prácticamenteningún transporte que no sea parte de los sistemas de Movilidad Integrada.

Además, asegura que la llegada de estos a diferentes rincones de la Ciudad de México, desde los límites del Estado de México, trae consigo el incremento de la vigilancia policial.

La Línea 1 está a punto de cumplir un año desde su inauguración y Doppelmayr ha hecho un balance de un ahorro de 20 días al año, en materia de tiempo invertido de transporte

"Al principio, los fines de semana se utilizó como un destino turístico, lo utilizó la familia para dar la vuelta, pero ahora los usuarios vieron su uso y le están explotando ya como medio de transporte", agregó Panagiotou.

Mantenimiento al Cablebús CDMX

Entre junio y julio, las dos líneas del Cablebús de la Ciudad de México dejarán de operar para una revisión y mantenimiento programados, informaron ayer Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), y Martín López Delgado, director de Transportes Eléctricos (TE).

Se informó que 25 unidades de la Red de Transporte Público ofrecerán servicio emergente mientras las góndolas estén detenidas. Pese a la número, autoridades dijeron que los usuarios no se verán afectados.

"Contar con todas las medidas y el cumplimento de todas las normas de seguridad que están determinados desde que se construyeron nuestras líneas", aseguró Lajous. La Línea 1 ha brindado más de 12 millones de viajes; mientras que la 2 contabiliza más de 17 millones de recorridos realizados, aseguró Semovi.