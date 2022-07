Línea 12: Vinculan a proceso a Enrique Horcasitas y 7 exfuncionarios más, seguirán proceso en libertad

Por los delitos de homicidio, lesiones y daño a propiedad, un juez de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) decidió proceder este miércoles con la vinculación a proceso de 8 exfuncionarios públicos relacionados con el colapso de la Línea 12 del Metro CDMX.

Entre las personas vinculadas a proceso en el incidente que ocasionó la muerte de 26 personas y lesiones a más de 100 individuos durante la noche del 3 de mayo de 2021, según Reporte Indigo, se encuentra Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro.

También figuran Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12, Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería y Proyecto Metro y Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable de seguridad de la línea 12.

Con información preliminar de EL UNIVERSAL, todos los exfuncionarios continuarán con las medidas preventivas dictadas en su contra con anterioridad, como son seguir con su proceso en libertad y acudiendo a firmar ante la autoridad cada semana.

Esto como resultado preliminar de una larga audiencia que se ha prolongado hasta más de 25 horas, en la cual, según dio a conocer el vocero de la Fiscalía CDMX, se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causas que derivaron en el colapso de una trabe y descarrilamiento de un tren en la también conocida Línea Dorada.

La vinculación a proceso fue emitida por el juez José Luis Palacios Fernández contra ocho de los diez exsevidores públicos con presunta responsabilidad en el desplome de la L-12, todos durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por último, aún sin finalizar la audiencia, se darán a conocer las medidas cautelares y el plazo para finalizar la investigación complememtaria en contra de los exfuncionarios públicos.

La audiencia contra las dos personas restantes, quienes faltaron al inicio del proceso (uno al aludir enfermedad y el otro al justificarse por cambio de defensa) se celebrará en los próximos días.