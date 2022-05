Listo, método de “autotoma de muestra” para detección SARS-CoV-2

CDMX.- Tras concluir la validación en campo y comprobar su efectividad, quedó listo el método de “autotoma de muestra” para la detección de SARS-CoV-2, mediante PCR en tiempo real, informó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México.

El gobierno capitalino señaló que este método tiene la ventaja de reducir el costo de la prueba, así como el tiempo de los resultados, además minimiza al máximo las posibilidades de contagio al personal de salud.

El proyecto consiste en una prueba en saliva PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), la técnica más confiable para la detección de patógenos y microorganismos.

Leer más: Participa UNAM en captura de primera imagen real del centro de Vía Láctea

La iniciativa está encabezada por Víctor Julián Valdés Rodríguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es financiada por la SECTEI.

Esta prueba es más segura que otras, ya que no quiere de otra persona para la toma de muestra, un solo individuo puede realizarla con ayuda de un kit.

El kit consta de un tubo donde se depositará la saliva, un tubo capilar en el que la misma persona toma 20 microlitros de saliva y un contenedor, donde se vaciará y en cuyo interior se halla un buffer de inactivación.

Posteriormente, en un laboratorio de diagnóstico se realizaría el tratamiento de la muestra para obtener un resultado.

Método de “autotoma de muestra” para la detección de SARS-CoV-2.

Reduce el costo de la prueba, el tiempo de los resultados y minimiza al máximo las posibilidades de contagio al personal de salud.

El proyecto es una prueba en saliva de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), la más confiable técnica para la detección de patógenos y microorganismos.

La “autotoma de muestra” en saliva es una opción frente a la técnica de hisopado nasofaríngeo, proceso con cierto grado de complejidad que requiere personal entrenado y protegido con equipo especial.

La extracción de saliva –sustrato en el que está muy presente el virus SARS-CoV-2– lo hace un método sencillo y mucho más conveniente.

Si obtener una muestra nasofaríngea de un adulto no es sencillo, extraerla de un bebé o niño/niña de corta edad es más complicado.

Leer más: Hoy no Circula CDMX y Edomex jueves 12 de mayo

“Uno de los mejores planes que se siguieron para evitar impactos mayores en la pandemia fue identificar los casos, porque ayuda a rastrear contactos, definir quién está o no enfermo, cuándo es contagioso y cuándo deja de serlo. Ahora tenemos pruebas de antígeno, pero es más confiable la PCR”, apuntó Valdés Rodríguez, doctor en ciencias biomédicas por la UNAM, con postdoctorado y estancias en Mount Sinai School of Medicine y The Black Family Stem Cell Institute, New York City.

No requiere de una persona que tome la muestra

La seguridad de la prueba que desarrolló el especialista y su equipo radica en que no requiere de una persona que tome la muestra, es el propio individuo interesado el que lo hace. El lugar que se recomienda para tomar la muestra es el baño.

El kit consta de tres elementos: se deposita saliva en un tubo, la misma persona toma 20 microlitros de saliva con un tubo capilar que vacía en otro contenedor en cuyo interior se halla un buffer de inactivación.

Posteriormente, en un laboratorio de diagnóstico se esteriliza la muestra. Para ello, se somete a una temperatura de 96ºC durante diez minutos: tanto el calor y el tiempo son condiciones a las que el virus no sobrevive.

La muestra se puede manipular para continuar con el diagnóstico de PCR en tiempo real sin necesidad de purificar el material genético, pues el buffer de inactivación que diseñó el equipo de la UNAM es compatible con el PCR.

Una prueba de PCR permite detectar de manera específica un fragmento del material genético. En el caso de SARS-CoV-2, se trata de RNA (ácido ribonucleico). Si el resultado es positivo y no identifica el material genético, la persona no porta la infección.