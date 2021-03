Llama Comisión de Derechos Humanos de la CDMX a no normalizar las violencias contra las mujeres

Para erradicar la violencia contra la mujer se debe pensar que no es normal y natural, toda vez que es una obligación de Estado combatirla, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMX), Nashieli Ramírez Hernández.

Al participar en el encuentro virtual “La erradicación de las violencias contra niñas y adolescentes mujeres”, convocado por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la Ciudad de México, condenó las agresiones a la mujer por el simple hecho de serlo.

“Estas maneras de estereotipar, de decirnos qué podemos hacer o qué no podemos hacer o hasta dónde podemos llegar, son importantes generadoras de violencia”, subrayó.

La ombudsperson capitalina enfatizó que para erradicar la violencia hacia este sector poblacional es importante romper con las visiones de los que dicen qué son o qué no; "eso de entrada es un elemento fundamental”, subrayó.

Indicó que la violencia psicológica, como el menosprecio o comentarios que para muchos podrían ser naturales cuando no lo son, no se debe naturalizar. “Eso es violencia hacia nosotras y tenemos que decir que no lo permitimos”, apuntó.

La presidenta de la CDHCMX también criticó el acoso callejero hacia las mujeres: "que te digan que estás bonita es bueno cuando tú estás pidiendo a alguien que te lo diga, y te sientes a gusto que te lo diga. Pero que alguien te diga cosas, aunque sean supuestamente para agradarte, y no te sientas bien con eso, eso es violencia. Y esto no se debe permitir”, recalcó.

Recordó que en mayo de 2020 la CDHCMX lanzó la Línea telefónica #CDHCMamiga (55 3335 0082) para dar atención, contención y acompañamiento a mujeres en casos de violencia familiar y de pareja, en el contexto de la emergencia sanitaria por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19).

Deconstruir el patriarcado

En su oportunidad, la directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) y secretaria Ejecutiva del SIPINNA en la capital del país, Esthela Damián Peralta, expresó la necesidad de deconstruir el patriarcado.

Además, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, aseguró que la violencia normalizada en contra de las mujeres es porque existe una profunda desigualdad en relación con los hombres, por lo que manifestó la necesidad de impulsar una transformación cultural para derribar el patriarcado.

El encuentro virtual “La erradicación de las violencias contra niñas y adolescentes mujeres” fue moderado por la directora Ejecutiva de la asociación civil Guardianes, María del Rosario Alfaro Martínez; y también participaron las adolescentes (Melanie, Leslie, Tania, Nami y Dayan), quienes expresaron sus experiencias, inquietudes y preocupaciones sobre el tema.