Llama Rusia a defender dignidad de América Latina

MÉXICO.- De visita en México, el Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó a los países de América Latina defender los avances conseguidos tras sus independencias.



"Estados Unidos piensa que tiene el derecho de tener presencia donde quieran, en el Hemisferio Occidental piensan que pueden tener presencia solamente ellos. Ellos cuentan cuentos de hadas sobre el rol de Rusia en cualquier crisis en América Latina, pero se necesita un análisis más serio de los eventos internacionales", expresó en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

"Sobre esta idea de que nadie, China y Rusia, no pueden estar presentes en esta región solamente los norteamericanos, voy a reiterar de que debe funcionar la dignidad distintiva de los países de la región para defender los avances que han conseguido después de sus independencias", añadió.



Manifestó que Rusia no hace amigos en América Latina o en cualquier otra región para ponerlos en contra de otro país.



"Estados Unidos piensan que les está permitido todo e intentan poner en contra a todos los interlocutores contra Rusia, contra China", afirmó.



No son los métodos para conseguir respeto en el escenario internacional



Indicó que Estados Unidos utiliza chantajes, sanciones y presiones como instrumentos de su diplomacia.



Lavrov aseguró que Rusia hace todo lo posible para que las grandes potencias, como Estados Unidos, entiendan que no se puede provocar un conflicto global.



"Hace un año y medio reiterar lo que declararon Estados Unidos y URSS en la época antigua después de la Guerra Fría cuando Reagan y Gorbachov firmaron la declaración que no se puede ganar la guerra nuclear porque no habrá victorias, así que no se puede comenzar una guerra nuclear", dijo.