Llama Secretaría de Salud a celebrar al amor sin besos o abrazos

Ciudad de México.- Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), llama a la ciudadanía a celebrar el 14 de febrero con sana distancia, para evitar contagios y posibles hospitalizaciones por Covid-19.

Pidió evitar realizar fiestas o encuentros familiares masivos, recordando que durante las fiestas decembrinas, miles de capitalinos se contagiaron de coronavirus, generando una crisis por el incremento constante de hospitalizaciones.

“Vamos a celebrar, seguramente, el 14 de febrero con mucha cercanía afectiva, pero con todas las recomendaciones de seguridad sanitaria, con distancia física, no fiestas, no multitudes, no encuentros familiares masivos”, explicó.

Enfatizó que se puede celebrar el Día del Amor y la Amistad en espacios abiertos, pero con las medidas sanitarias obligatorias.