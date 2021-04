Llama Sheinbaum a la solidaridad durante Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021

En el marco del Día de la Tierra, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021, organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde declaró que se debe elevar el valor de la solidaridad entre los países tras la pandemia por el Covid-19.

En el evento, presidido por el presidente de aquel país, Joe Biden, así como por su vicepresidenta, Kamala Harris, la mandataria capitalina indicó que no se debe mantener el aislamiento como un comportamiento del futuro entre naciones, no así la cooperación.

En la transmisión en vivo en el que participaron líderes de otras naciones, la científica agradeció la invitación de los representantes de la Casa Blanca, así como al resto de las mujeres que completaron el panel.

Leer más: Sheinbaum destaca siete ejes temáticos de la CDMX en Cumbre de Líderes sobre el Clima

"La pandemia nos ha mostrado que, como sociedades, podemos cumplir con nuestros objetivos y cambiar nuestro comportamiento de una manera que habíamos creído que era imposible, esto también nos ha mostrado la importancia de la salud como derecho, pero la pandemia también nos aisló.

"No vamos a elevar el aislamiento como parte del futuro, hagamos lo contrario, elevemos la solidaridad y la cooperación con respeto para nuestras culturas y nuestras creencias, como la esencia del presente y el futuro de nuestras ciudades y de nuestras naciones", compartió Sheinbaum Pardo.

Por otra parte, también dio a conocer los siete ejes estratégicos del Programa Ambiental y de Cambio Climático, que cuenta con el objetivo de mejorar el ambiente con base en la innovación, la ciencia y la tecnología.

"Para el 2024, el objetivo es reducir las emisiones en, por lo menos, un 10 por ciento, comparado con el año 2018; hemos llegado a la mitad de cumplir este objetivo, estamos convencidos de que, si reducimos el efecto catastrófico del Cambio Climático, para hacerlo hace falta un nuevo modelo de desarrollo; la Educación, la Salud, el Acceso al Agua y un ambiente sano son derechos de las personas, no son privilegios", declaró la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Finalmente, puntualizó que todos sus esfuerzos están dedicados a la ciudad y sus habitantes.

"Debemos elevar la reducción de las desigualdades, el bienestar para todos y la cooperación y la paz como parte de los objetivos de la lucha contra el Cambio Climático, no solamente es posible, sino que es de suma importancia, es necesario, vital y posible", destacó en conferencia.

Ocupación hospitalaria en CDMX; al 25%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 25%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 21 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 370, es decir, 19 espacios más que en el registro del día 19 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 672, es decir, 6 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 632 mil 255, que representa un aumento de mil 436 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 66 más, que se agregaron a un total de 41 mil 329.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: AMLO presenta a Joe Biden y Kamala Harris en La Mañanera por Cumbre de Líderes por el cambio climático

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.