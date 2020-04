Llaman a usar bicis; cierran talleres en CDMX

CDMX.- Microempresarios de tiendas y talleres de bicicletas aseguraron que el Gobierno de la Ciudad les pidió cerrar sus negocios en la contingencia, pese a que la administración promueve este vehículo como medio de transporte.

Al local Transivisón Bike llegaron funcionarios para una revisión sanitaria de rutina, y pidieron a los empleados cerrar, porque debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 sólo pueden abrir negocios esenciales para la economía y transporte.

"Justifiqué que nuestra actividad se relaciona con la transportación de personas y considero que eso es parte de las actividades esenciales. Me comentaron que no es así y que debemos cerrar para no ser acreedores a una multa", aseguró Alex Yoseff, director comercial de Transivisión Bike.

La actual administración ha impulsado el uso de la bicicleta como medio de transporte, con la construcción de bici estacionamientos, ciclovías y la habilitación de un equipo de radares que liberan las vías exclusivas para pedalistas.

Recomiendan el uso de la bicicleta / Foto: Reforma

En un año construyeron más infraestructura ciclista que toda la administración pasada.

La regulación de este vehículo, así como el sistema Ecobici, dejó de ser parte de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y pasó a la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Funcionarios de esta dependencia usan la bici para transportarse, desde directores hasta su titular.

La misma Semovi pidió la semana pasada a la ciudadanía no salir a menos que sea necesario, transportarse en horas no pico y hacerlo en bicicleta.

Ante esto, los micro empresarios pidieron al Gobierno recular en la decisión de cerrar talleres y tiendas que venden partes de bicicleta, pues reconocieron el impulso que se le ha dado a este vehículo.

"Nosotros, los que hemos creído siempre en la bicicleta, hemos visto con agrado que administraciones recientes han tenido la visión de impulsar su utilización.

"Por esto estamos solicitando que su uso sea considerado de importancia y de primera necesidad", pidieron en un comunicado en el que expresan su convicción de que las autoridades escucharán sus argumentos.

Añadieron que están siguiendo todas las recomendaciones sanitarias de sana distancia e higiene, así como evitar grupos de personas en sus establecimientos, ingresando un cliente a la vez.

"Hoy la bicicleta se vuelve la opción más segura de movilidad, por ello es importante que se mantengan abiertos los talleres mecánicos y la venta de accesorios, para que los traslados se hagan de forma segura", dijo Fabiola Castillo, directora de la Bici Urbana.