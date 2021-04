¡Llegan Baby Yoda y Luke Skywalker al Metro! Visita la expo en CDMX

En el marco del Día de Star Wars, conocido como May The 4th Be With You, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México mostrará la exposición "Star Wars, un tributo de Erik Rivera", una serie de más de 10 óleos y bocetos con personajes de la saga creada por George Lucas.

La muestra se presentará en la estación Salto del Agua a partir del próximo 4 de mayo y estará disponible hasta junio del 2021.

Los bocetos se expondrán en vitrinas al interior de la estación, los cuales son versiones de personajes como Grogu, protagonista de la serie de streaming "The Mandalorian", así como de viejos conocidos, tales como Boba Fett y Luke Skywalker.

El tema primordial de la obra de Erik Rivera ha sido la "infancia del adulto", mostrando un estilo donde se miran sujetos aniñados, de miradas grandes y profundas que buscan inquietar al espectador.

Bajo este estilo, el autor rinde tributo a las ideas del director estadounidense, referentes de la cultura popular desde hace más de cuarenta años, cuando surgió la primera película en 1977 "Una Nueva Esperanza".

Foto: Sistema de Transporte Colectivo Metro

Dentro de este trabajo, en el que aparecen icónicos villanos como Darth Vader, se muestra a un imperio galáctico que recuerda a un retablo medieval: la princesa Leia luce como una victoriosa virgen barroca, mientras que Boba Fett muestra una pose similar a la de San Miguel Arcángel en batalla.

"Esta serie es el resultado de la mezcla de dos ríos importantes de inspiración, un sincretismo entre el arte universal como el arte medieval, barroco o renacentista y la ciencia ficción del cine, ambos como ilustraciones de un cuento infantil, un acceso directo a nuestro niño interior", compartió el autor a través de un comunicado.

Foto: Sistema de Transporte Colectivo Metro

Conoce más del artista

Erik Rivera es un pintor y diseñador mexicano, nacido en 1979, con múltiples exposiciones realizadas a lo largo de la República Mexicana.

Ha sido un expositor recurrente en las vitrinas del STC Metro, creador de los carteles del Festival de Cine MIX y ganador del concurso del cartel “Colección que inspira”, del Museo Franz Mayer, en 2020.

Rivera mostrará a partir del 4 de mayo pequeños bocetos a lápiz, los cuales estarán acompañados de un texto de Luis Roiz, especialista en cine de ciencia ficción, terror y cultura pop.

Algunas de las exposiciones individuales del autor y trabajos anteriores son:

2019. God Save the Kids Retrospectiva Galeria Casa Frissac Tlalpan. CDMX.

2017. La Niña de mis Ojos. Frida por Erik Rivera. STC METRO Estación Chabacano. CDMX.

2016. Niños Héroes. Erik Rivera. STUNAM. CDMX.

2015. +Culino, Galería Hazme el Milagrito, CDMX.

2014. Goloso, Bar Nicho, CDMX.

2013 Autonomía Infantil. Palacio de la Autonomía.

2002-2006. Diseñador editorial del Museo de Arte Moderno. CDMX.

Foto: Sistema de Tranporte Colectivo Metro