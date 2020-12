Llegan médicos y enfermeros de todo el País a CDMX para reforzar la lucha contra el Covid-19

Ciudad de México.- No solo llegó esta mañana las dosis de vacunas contra el Covid-19 a la Ciudad de México, sino también médicos y enfermeros de todo el País para reforzar la lucha contra el Covid-19.

Llegaron gritando "¡Viva México!", "¡Viva Jalisco!", "Viva Yucatán!", "¡Viva Quinta Roo!", "Viva Oaxaca". Exclamando: "¡Personal médico, aquí estamos!".

Los médicos y enfermeros de todo el País fueron convocados por el IMSS con el fin de reforzar la lucha contra el Covid-19 en la Ciudad de México, que esta a punto de desbordarse por el aumento de contagios, salieron del aeropuerto con cubrebocas y con sus maletas en la mano, con temor y una nostalgia anticipada porque vivirán el fin de año sin sus familias, pero orgullosos de su profesión que es salvar vidas.

Esta mañana los primeros en llegar fueron personal de salud de Jalisco, 26 de Quintana Roo, 24 de Chiapas, 20 de Oaxaca, Aguascalientes, 27 de Yucatán, 29 de Colima; cabe señalar que a lo largo del día, arribarán más hasta sumar 400, de los 620 que apoyarán en la lucha contra el Covid-19 en la Ciudad de México.

Soy enfermera de vocación y de profesión

Dijo Karla Gómez a Grupo Reforma, quien traía un cuadro de la Virgen de Guadalupe y las fotos de su mamá, su papá y su hermano, además de traer dos maletas, su cubrebocas y careta.

Karla junto a la fotos de su familia y la imagen de la Virgen de Guadalupe / Foto: CUARTOSCURO

"Tuve muchos obstáculos, todo el mundo me intentó convencer para que dijera 'No, Karla, no te arriesgues. No arriesgues tu vida por alguien que no valora su propia vida y no se cuida'. Pero, estamos aquí, porque queremos salvar vidas"

Dijo Karla.

Mientras que de Oaxaca llegaron 20 trabajadores de la salud, en la puerta de salida de la Terminal los esperaba el personal del IMSS con mantas de la "Operación Chapultepec" para ayudarlos a subir a un camión. Karla presentó a sus familiares.

Mi madre, mi hermano y mi papá. La de abajo soy yo y nuestra madre la Virgen

¿Estas dispuesta a todo?, le preguntaron. "Primeramente Dios", respondió. Y envió un mensaje a sus familiares que se quedaron en Oaxaca: "Que los amo mucho y que voy a regresar"

Jasibe, una médica de Oaxaca, residente desde hace un año en Cancún, dijo que al principio de la pandemia era discriminada por su uniforme, tuvo que dejar a su pareja que ayer se fracturó una costilla.

"Yo vivo con mi pareja en la ciudad de Cancún, él y yo estamos solos allá y me costó decidirme a venir en estas fechas. Dejarlo solo prácticamente por venir a apoyar en cuanto al semáforo rojo. Aparte tuvo una pequeña lesión, una pequeña fractura, y sí me dio como ese pendiente justo ayer en la mañana que dije 'ay, no lo puedo dejar así', pero también ya estaba todo el trámite y además el me impulsó a seguir con mi profesión"

Dijo Jasibe.

Él entiende que es mi carrera

Añadió Jasibe y recordó los malos tratos que le daban antes porque pensaban en Cancún que el personal médico era un foco de infección.

"Desde el inicio sí hubo muchos diferentes tipos de agresiones tanto como que no podíamos ya usar el uniforme en la calle como groserías, o no nos subía al camión. Yo en lo personal me pasó muchas veces, porque no tengo transporte privado y uso el transporte público y subir era bastante difícil muchas veces"

Recordó Jasibel.

El IMSS informó que ayer el personal fue apoyado con el traslado en avión, alojamiento en hotel de cinco estrellas, con alimento y transporte, además de incentivos institucionales del Seguro Social como la comisión Covid, que otorga a aquellos que ya tenían sus vacaciones programadas y las tuvieron que cancelar.

A algunos eso los animó a venir, pero sobre todo, dijeron que eran las ganas de apoyar y vivir esta experiencia en su profesión.

Nos han tocado varios, familiares. Mi abuelito falleció de Covid y varios compañeros de Aguascalientes

Dijo Verónica Soriano, quien es enfermera especialista.

"Y aparte la gente no entendemos, no entendemos que ya rebasamos al personal de salud. No hay necesidad, si entendiéramos, si la gente hubiera entendido, hubiéramos parado esto a tiempo, pero no entendemos"

Agregó Verónica Soriano.

Con información de Reforma.