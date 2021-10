Llegó el día, Sheinbaum y los 16 alcaldes realizan su primera reunión de Cabildo

En uno de los salones del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los 16 alcaldes de la Ciudad de México se reunieron con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en un encuentro tan anunciado como esperado por ambas partes.

Y es que hoy por la tarde, y a menos de una semana de que los gobernantes locales tomaron posesión de sus alcaldías, se llevó a cabo la primera reunión del Cabildo, en esta ocasión, de forma presencial, pues como afirmó Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre, en ocasiones la reunión será de forma virtual, por comodidad.

En tanto que el primer asunto en la agenda presentada por la titular de la CDMX, quien estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Martí Batres, y el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Israel Benítez López, fue justamente el de continuar con las reuniones del gabinete de seguridad.

Al respecto, además de la invitación, también anunciada desde antes, para continuar con las reuniones matutinas, según el Gobierno capitalino apuntó en un comunicado, recordó que éstas son obligatorias según la Ley de Seguridad Ciudadana, mientras que su objetivo es el de “establecer estrategias en materia de seguridad ciudadana, analizar la incidencia delictiva del día previo, así como ejecutar las acciones necesarias en las coordinaciones territoriales en las que está dividida la ciudad”.

Además, durante la primera reunión, de muchas, pues la Constitución Política de la CDMX estipula para el Cabildo reuniones bimestrales de forma ordinaria, los titulares del Gobierno capitalino y de las demarcaciones acordaron continuar con la atención ciudadana unificada a través de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (Cesac), la Ventanilla Única Digital (VUD), y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Asimismo, continuarán con las reuniones para evaluar la situación hídrica en la Ciudad de México, en las que participan el Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex), a lo que adicionarán la supervisión de planteles educativos, a fin de que éstos cumplan con la normatividad establecida.

El después

Luego de la reunión, que además de ser la primera entre los 7 alcaldes de Morena, los 9 de oposición englobados en la Unión de Alcaldes (UNACDMX) y la jefa de Gobierno, surgió la primera fotografía en reunirlos a todos, luego de que el 1 de octubre, tras rendir protesta ante el Congreso local, se emitieron imágenes entre los gobernantes morenistas y Batres, quien acudió en representación de Sheinbaum, así como otras entre los alcaldes de la unión con diputados locales de oposición, pero no la general, como en otras ocasiones.

En tanto que, tras la reunión, lejos de los roces que se presentaron desde junio entre la administración local y el bloque PAN-PRI-PRD, Claudia Sheinbaum resaltó los acuerdos que se gestaron durante el encuentro, publicando además las imágenes con los alcaldes en redes sociales.

“Hoy, convoqué a una primera reunión de Cabildo, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, a los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México. Trabajaremos en coordinación institucional, en beneficio de las y los habitantes de la capital del país [sic]”, tuiteó la titular de la CDMX.

Mientras que a su salida la UNACDMX, en voz de su actual vocero y alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, calificó el encuentro de “cordial e informativo”, y aunque resaltó que no se escudarán en los errores de las administraciones salientes, aseguraron estar dispuestos al diálogo, anteponiendo siempre la agenda ciudadana.

“No es posible que estemos divididos porque eso no nos va a llevar a nada y nosotros en un año queremos dar un resultado claro, no queremos decir: ‘¿Sabes qué? Nos heredaron un problema’. Eso no esperan los ciudadanos, los ciudadanos esperan que nosotros resolvamos el problema de los espacios públicos, de los servicios urbanos”, destacó.

Incluso, el discurso se oficializó a través de la cuenta de Twitter de la UNACDMX, donde resaltaron que “Hoy se instaló el Cabildo de la CDMX. Las y los habitantes de esta gran Ciudad merecen un sistema de seguridad eficiente y de calidad. Para lograrlo, quienes integramos la @UNACDMX_OFICIAL trabajaremos de manera institucional con el gobierno central, encabezado por @Claudiashein”.

Durante este primer encuentro, tan solicitado por la oposición y negado por el Gobierno capitalino, se habrían omitido temas como el presupuesto para el próximo año y la asignación de recursos adicionales para las cerrar el año en las alcaldías, donde varios de los de oposición denunciaron recibir las demarcaciones casi sin dinero para los próximos tres meses.