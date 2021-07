"Lomito" cae en vías del metro; su amor fue tanto que siguió a su dueño hasta la estación

Ciudad de México.- El amor de un "lomito" muy noble y leal fue tan grande que siguió sin ninguna medida durante la tarde de ayer a su dueño, traspasando los torniquetes de la estación Iztapalapa y cayendo a la zona de vías del Metro CDMX.

Alrededor de la una de la tarde, personal del área de Transportación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cortó la alimentación de 750 voltios de energía continúa en un tramo de la Línea 8 para salvaguardar a un "lomito" de color blanco con una mancha negra en el ojo izquierdo que caminaba frente a un tren.

El apoyo para salvar al can fue solicitado por un usuario del sistema, quien refirió ser el dueño del cachorro y no percatarse de que el mismo le siguió desde su casa hasta el interior de la estación Iztapalapa.

SALVAMENTO

La circulación de la corriente que alimenta las vías y pudo causar el deceso del "lomito" fue interrumpida durante cerca de tres minutos para rescatarlo y regresarle sano y salvo con su dueño; se contó con el apoyo de personal del Metro CDMX y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El dueño del can manifestó no percarse de que su mascota lo siguió al interior de la estación hasta el momento en que lo vio en las vías del tren y no dudo ni un segundo para pedir apoyo a los oficiales de policía en la zona.

Despúes de rescatar al cachorro con ayuda de su corrar para sostenerlo y evitar que escapara o se asustara, fue regresado con su compañero y ambos se retiraron de la estación y agradecieron el apoyo brindado por parte de la autoridad.