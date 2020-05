López Gatell justifica las 501 muertes el 26 de mayo

Ciudad de México.- En el país 501 personas han perdido la vida de forma aparentemente reciente según notas periodísticas que lo destacaron por lo que Gatell afirmó que no se debe a que sea el día de mayor mortalidad

Cuando hay una confusión sobre algo que se ha informado, siempre partimos del principio de que es nuestra responsabilidad trabajar en ser más elocuentes y resolver la duda, dijo Hugo López-Gatell, Subsecretario de salud en la conferencia de Covid-19, luego del anuncio de 501 muertes en un solo día.

Gatell, mostró la gráfica sobre la distribución de ocurrencia de defunciones según fecha de registro que la Secretaría de Salud obtiene a través de la información que envían cada uno de los Estados, tanto de casos, como de hospitalizaciones, así como de las defunciones, con la que se integran a las estadísticas que muestran todos los días y se informan en tiempo real, aseguró.

AFP

“Ayer tuvimos esta suma de notificaciones, 501, y fue el momento de presentarla como de hecho todos los días. Sin embargo, es importante, para no interpretarlo en ese sentido de que ayer fue el día con la mayor intensidad de mortalidad, lo que naturalmente llevaría a pensar que la epidemia ayer fue aún más grave que anteayer y que el día previo y que la semana anterior, cosa que afortunadamente no es cierta. La razón de esa situación es que se acumularon los datos, por distintas razones, mencionaré algunas de ellas, y nosotros al recibirlo en el esquema que tenemos de comunicación en tiempo real, lo traemos y lo comunicamos”, justificó el Sub secretario.

Explicó que cuando ocurre una muerte por Covid-19, en las unidades hospitalarias o incluso fuera de ellas, la persona que fallece debe ser certificada con el documento de defunción, en el que el médico que la certifica debe poner de manera ordenada las causas que llevaron a ese desenlace final. Gatell, indicó que primero debe colocarse la causa que de manera más inmediata causó esa muerte.

AFP

Por ejemplo: insuficiencia respiratoria, seguido de las causas que llevaron a esas causas directas y en el último renglón del certificado de defunción viene lo que se llama “causa básica de la muerte”. Si se trata de una persona que padecía los síntomas de Covid, Covid grave generalmente, y quien se le pudo hacer una muestra de secreciones respiratorias para diagnostico por laboratorio, lo deseable es tener el resultado antes de que fallezca la persona, expuso.

Dijo que ese proceso de laboratorio puede durar hasta 72 horas para obtener un resultado, por lo que si llegara a fallecer la persona se registra: Covid-19 o infección de Sars-Cov-2 en la causa base de la muerte.

En el caso de que la persona muera, pero sí se le tomó una muestra útil para diagnóstico por laboratorio y al momento que fallece la persona no se conoce todavía el resultado de laboratorio, pero el certificado hay que emitirlo de manera inmediata, entonces corresponde poner como causa: probable Covid-19, destacó el sub secretario.

AFP

En un tercer escenario, puede ser que la persona llegue demasiado tarde al hospital y fallece tan pronto llega al hospital o incluso antes, en la ambulancia o el transporte o incluso en su domicilio, “Covid es una enfermedad grave, letal, que nos puede tomar por sorpresa”, dijo.

Lo que provoca que, al haber saturación de atención en los hospitales, sean personas a las que no se les hace la prueba, pues hay prioridad de atender a las personas vivas, por lo que la persona se queda sin un diagnóstico de laboratorio, en este caso el correcto llenado del certificado obliga a que la persona certificante ponga como causa básica de la muerte Covid o probable Covid, declaró.

Por lo que reiteró que las personas con diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo o diversas causas de depresión del sistema inmune, del sistema de defensas, embarazadas, o mayores de 65 años de edad, o personas con familiares directos que tienen estas enfermedades debe considerarse como una persona con riesgo mayor de complicaciones de Covid-19.

AFP

La idea de que ir al hospital puede producir la muerte, no debe ser así, ya que aseguró que se le dará la atención médica debida. Señaló que el día de mayor mortalidad en México fue el 15 de mayo y que estás 501 muertes no ocurrieron el 26 de mayo, sino que se presentaron en varios días.