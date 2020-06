López-Gatell lamenta la muerte de Giovanni López

México.- Durante la conferencia diaria sobre el Panorama Nacional del Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez expresó sus condolencias a la familia de Giovanni López, un hombre que fue detenido por oficiales municipales y regresado a su familia sin vida en Jalisco.

"Definitivamente es un caso muy lamentable, es una perdida de una vida humana y eso siempre, siempre debe moverlos emocionalmente, racionalmente a la reflexión y a entender por qué se dan estas cosas", señaló el subsecretario de Salud.

López-Gatell expresó sobre las circunstancias de la muerte de Giovanni López que no emitiría opinión alguna, ya que las instituciones correspondientes se encargarán de investigar estos hechos.

No quisiera emitir opinión alguna, porque estoy seguro estará sujeto a una investigación interna en la corporación policiaca que corresponda y seguramente se deslindarán responsabilidades con forme a derecho. Si opinamos, estorbamos

Agregó.

Expresamos nuestras condolencias a la familia de Giovanni López. No estamos a favor de militarizar la salud pública. Las disposiciones de seguridad sanitaria para el control de la epidemia no están dirigidas a las personas, sino a sus contextos. pic.twitter.com/d6pjxDFP62 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 5, 2020

Sobre el uso de la fuerza pública ante la pandemia del Covid-19

Hugo López-Gatell destacó que por motivos como los anteriores cuando le preguntaban de si era conveniente la utilización de la fuerza pública para así evitar que la población saliera a la vía pública y se quedaran en su casa la respuesta siempre fue no.

"No porque si uno militariza o convierte a la acción de la salud pública en un asunto de fuerza y no de convencimiento y no de persuasión y no de trabajo de promoción de la salud; en primera es un desperdicio, porque quiere decir que estamos despreciando las capacidades analíticas de la sociedad y la capacidad de la ciudadanía, del pueblo, de las personas de tomar decisiones saludables. Protegerse a sí mismos y además ejercer la solidaridad con la colectividad; como de manera ejemplar lo ha hecho el pueblo de México." Explicó el funcionario.

Lo segundo, destacó que "las personas no fueran sujetas del acto de la autoridad, que las disposiciones de seguridad sanitaria no fueran dirigidas a la persona, sino a sus contextos. Hemos comentado ¿Por qué sale la gente a la calle? para trabajar, para ir a la escuela o llevar a los hijos a la escuela o para recrearse." Las medidas sanitarias establecidas van dirigidas a estos elementos.

Si imponíamos un mecanismo de cohesión y de uso de la fuerza, empezarían a ocurrir este tipo de eventos, muy lamentables. Entonces no se puede invocar que esto es por una disposición sanitaria.

Enfatizó que por eso en las medidas de la Jornada de Sana Distancia se estipuló que todas estas deberían ser respetando estrictamente los derechos humanos y las libertades civiles.

