López-Gatell no es enemigo del cubrebocas

CDMX.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y cabeza del manejo de la pandemia en México por el virus Sars-Cov-2, anteriormente, declaró en varias ocasiones que el uso del cubrebocas como medida preventiva no era esencial para el combate del Covid-19. Sin embargo, este lunes, Gatell usó el cubrebocas en una de las mesas de trabajo sobre los lineamientos de seguridad sanitaria para el tránsito a la nueva normalidad, pues ahora, usar cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de este virus.

“Ahora que concluirá la Jornada de Sana Distancia, a pesar de que en algunas entidades federativas se seguirá, durante un tiempo definido, restringiendo la movilidad en el espacio público, se vuelve un elemento auxiliar de la prevención en aquellos espacios cerrados como el transporte, en donde se va a empezar a recuperar la movilidad, entonces, estar en un microbús o en un autobús o en el metro con una proximidad que no permite la sana distancia puede ser de ayuda utilizar el cubrebocas, pero insisto, para evitar que quien tiene el virus lo propague”, declaró, Gatell.

En la Jornada Nacional de Sana Distancia la medida más importante para evitar contagios de #COVID19 era #QuédateEnCasa. Durante ese periodo no promovimos el uso del cubrebocas para no relajar la disciplina. A partir del 1 de junio será un elemento auxiliar. pic.twitter.com/6oNP4Umtv7 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 26, 2020

Esta información la brindó durante la conferencia diaria de Covid-19 en Palacio Nacional. Ahí, también dijo que, usó el cubrebocas en la Sala del Consejo Técnico de IMSS pues será parte de los lineamientos de seguridad.

En algún momento se interpretó como que yo era el enemigo del cubre bocas o estaba yo indicando que estaba prohibido el cubre bocas, creo que ha sido claro que no es el caso, tampoco que exista una disposición general en contra del cubrebocas

afirmó.

Gatell volvió a explicar que es un cubrebocas y qué se usa primariamente en los equipos quirúrgicos para proteger a las personas que está siendo sometida a una intervención quirúrgica. Dijo que el cubre bocas es un buen elemento para retener una cantidad importante de partículas liquidas que provienen de la vía respiratoria de quien lo usa.

“Llevado a Covid, ayuda, es un elemento auxiliar sí se lo pone la persona que tiene síntomas de Covid, o tiene Covid demostrado por alguna prueba de laboratorio porque la persona que lo use con menor probabilidad va a propagar el virus a otras personas. No es el caso que el Covid sea detenido o retenido por quien utiliza la máscara estando sana o sano, es decir el uso del cubre bocas no es un mecanismo efectivo para prevenir el contagio a quien lo usa”.

Por ello, justificó que ahora la idea generalizada del uso del cubre bocas en la nueva normalidad es con la esperanza de que aquellas personas que se encuentran en el periodo, que medicamente llamamos pre sintomático, es decir, ya están infectadas pero aún no empiezan los síntomas y pudiera haber una probabilidad ciertamente menor, pero existe de contagio por parte de quien todavía no tiene síntomas o quien nunca desarrolla síntomas, entonces, es la esperanza de que a nivel general, masivo, disminuya esa probabilidad”.

Gatell, de nuevo informó que no existe evidencia científica de que este mecanismo pudiera ser útil porque el uso del cubre bocas requiere constancia, disciplina, tenerlo todo el tiempo y requiere que las personas que pudieran ser pre sintomáticas o ya sintomáticas lo tengan todo el tiempo, que no se toquen la cara, tirarlo en un sitio seguro para que nadie más lo toque, que no se toque los ojos, etcétera, explicó.

Durante esta conferencia, López-Gatell realizó la demostración de cómo colocar el cubre bocas.