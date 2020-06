López-Gatell pide disculpa pública a senadora del PAN

México.- Luego de que la senadora panista, Alejandra Reynoso Sánchez denunciará que se sintió ofendida por Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante la comparecencia que enfrentó el sub secretario ante los senadores la semana pasada, Gatell se disculpó con ella.

Le pido una disculpa a la senadora Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez, senadora en representación proporcional por Guanajuato, del Partido Acción Nacional

dijo el sub secretario de Salud desde Palacio Nacional.

“Si alguien se siente ofendido y pide una disculpa, ese alguien tiene derecho a que se le de una disculpa y yo no voy a cuestionar si es válido o no su percepción de que fue ofendida, puedo decir públicamente, no tengo intención alguna, ni la tuve en ese momento de ofenderla ni a ella ni a nadie y le pido una disculpa a la senadora Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez, senadora en representación proporcional por Guanajuato, del Partido Acción Nacional. Le pido una disculpa senadora si la ofendí, no fue mi intención, pero, el planteamiento que usted hace me ayuda a identificar como pudieron darse las circunstancias”, dijo.

Explicó que la sensación que tuvo la senadora sobre que fue ofendida no es tanto porque él no haya contestado sus preguntas durante dicha comparecencia, sino que, revisando el vídeo, se dio cuenta que más que preguntas por parte de la senadora, fueron señalamientos basados en un principio de algo que no había sucedido.

Te puede interesar: Coronavirus en México: 10,167 muertos y 93,435 contagiados hoy 1 de junio

“Me preguntaba “¿Se arrepiente usted de no haber tomado decisiones oportunamente?” pues (…) está suponiendo que yo no he tomado decisiones oportunamente a lo cual yo pedí respetuosamente, no solo a ella, sino al resto de quienes me hicieron preguntas que primero presentarán las pruebas correspondientes a ese señalamiento que me parece casi acusatorio”, explicó, López-Gatell.

Más allá de ello, mencionó que el señalamiento que ella, la senadora, hizo fue que él pudo haber incurrido en una práctica de misoginia, de rechazo a la mujer o de discriminación hacía las mujeres, representadas en este caso por ella. “Eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones, desde mucho tiempo atrás son muy claras, he promulgado siempre por el respeto, la defensa, la promoción de igualdad de los géneros”, afirmó.

Aseguró que no es su intención ofender a nadie, que respeta profundamente la separación de poderes, pues esta consiente de que él es un funcionario suscrito a uno de los poderes de la Unión, por lo que los otros dos poderes merecen todo su respeto.