Los mensajes de Ingrid en Instagram que revelaban su sufrimiento

Ciudad de México.- El feminicidio de Ingrid es uno de los tantos casos que lamentablemente ocurren en México por la violencia contra las mujeres que no se ha podido erradicar pese al trabajo de las autoridades y el grito feminista.

Ingrid, de 25 años, fue víctima de violencia mucho antes de ser asesinada, y así lo mostraban algunos de los mensajes que ella escribía en sus redes sociales, como Instagram.

"Claro que tengo alma, el que un ciego como tú no la sepa ver no significa que no la tenga", escribió Ingrid en Instagram al pie de una foto que publicó en 2019, lo que revela los supuestos abusos que sufría.

Las publicaciones de Ingrid pudieron haber sido una señal de alerta sobre los abusos que habría sufrido a manos de su esposo, Erick Francisco R., de 46 años, quien presuntamente la asesinó de una manera despiadada.

La red social dicidió eliminar y sancionar la cuenta de Ingrid, pues sus fotos recibían un gran número de comentarios por parte de los usuarios.

De acuerdo a las investigaciones Ingrid presentó una denuncia por violencia familiar en 2019 ante la Fiscalía de los Juzgados de los Familiar, sin embargo, esto no evitó que fuera asesinada unos meses después.

Según testigos, la pareja llevaba una relación conflictiva.