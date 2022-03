Luego de tres días de clases en la calle, Secgob y padres de familia pactan diálogo para este jueves

Al tercer día del bloqueo del Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Corregidora, padres de familia de la Escuela Primaria “Cristóbal Colón” aceptaron para este jueves la mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México.

A través de un comunicado la Secretaría de Gobierno (Secgob) indicó que la reunión entre los padres de familia y la dependencia capitalina se llevará a cabo este jueves 17 de marzo a las 16:00 horas, a la que también acudirá el secretario Martí Batres.

En ella, apuntó la secretaría, espera que los padres de familia acepten la última propuesta para cambiar a los menores a las escuelas primarias “Gabino Barrera”, “Lic. Miguel Serrano” y “Alfredo Uruchurtu”, todas ubicadas en la colonia Centro, Cuauhtémoc, a algunas calles de la “Cristóbal Colón”.

Y es que hoy se cumplieron tres días en que de las 8:00 a las 14:00 horas los padres de familia de la primaria cierran la esquina de Corregidora, atrás de Palacio Nacional, y Anillo de Circunvalación, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, frente al plantel educativo, para que sus hijos tomen las clases sobre la calle en bancos de plástico y bajo algunas lonas para evitar el sol, en protesta por el cierre de su escuela, dañada durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Asimismo, la Secgob aseguró en su comunicado que son los padres de familia quienes no han querido dar solución al conflicto, pues les han ofrecido reubicar a sus hijos en diversos planteles de la zona, a la par de resaltar que la Coordinación General de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno ha dado seguimiento al caso desde junio del año pasado.

Agregó que entre las últimas comunicaciones con los inconformes destaca el 4 de marzo, cuando bloquearon el mismo punto, acordando una mesa de trabajo con representantes de Atención Ciudadana de la SEP, la Coordinadora Sectorial de Educación Primaria y la Dirección General de Coordinación Política, Prevención y Buen Gobierno Regional Norte, en la que se acordó que los menores tomarían clases presenciales del 7 al 11 de marzo, mientras que el último día los padres recibirían la información sobre el dictamen de riesgo.

Fue entonces cuando tras escuchar la declaración de riesgo del inmueble, donde les volvieron a plantear la reubicación de los niños, el viernes pasado, los padres retomaron las protestas, iniciando este lunes con las clases en la calle.

Desde el otro lado

Mientras tanto, los padres de familia de la Cristóbal Colon subrayan que la solución del Gobierno de la Ciudad de México ha sido ofrecer pasar a los niños a otros planteles, ya sea permanente o mientras se soluciona el conflicto, así como que tomen sus clases en bodegas.

Asimismo, los padres se mantienen firmes en que la administración capitalina arregle el plantel escolar o que éste cambie de sede, negándose a separar a los alumnos para meterlos en otros grupos.

Incluso, destacaron que en diversas ocasiones han solicitado al Gobierno capitalino que los menores tomen sus clases de forma presencial de forma fija en centros culturales, pero que las autoridades no solo no toman en cuenta sus planteamientos, sino que no les dan una solución.