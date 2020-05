Machismo, la otra epidemia en México

México viene arrastrando el problema de la violencia contra la mujer desde hace décadas, pero la crisis actual ocasionada por la COVID-19, que ha recluido a las familias, ha agudizado la situación de violencia en el hogar, según la Red Nacional de Refugios del país, organismo que informó que en abril se presentó un aumento del 77 por ciento en los refugios y en los centros de atención externa de mujeres, niñas y niños atendidos por violencia, lo que refleja solo el afloramiento de un problema que ha estado desatendido en México durante mucho tiempo, y que ahora ante la crisis actual solo se acrecienta.

Tres expertos comentaron a EL DEBATE que este despliegue de violencia hacia las mujeres de parte casi exclusivamente de los hombres no se limita a la esfera del hogar, sino que lo trasciende, pues tiene un trasfondo histórico y cultural que recae en la forma en que los hombres ejercen su masculinidad; es decir, las formas en que manifiestan ser hombres, y mantienen la violencia como forma de relacionarse, con sus emociones y con otros.

Más violencia en la cuarentena

El psicólogo Arturo Nevárez mencionó para EL DEBATE que si bien los comportamientos violentos y machistas de los hombres se despliegan de manera cotidiana, se agudizan mucho más en situaciones críticas, donde las circunstancias de confinamiento, aunado a los problemas familiares, laborales y sociales que enfrenta el individuo, empujan a un mayor descontrol emocional, como pasa ahora durante la pandemia, cuando se está observando que se agudizan las manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja: «Los datos de la Secretaría de Seguridad Pública evidencian un incremento bastante considerable en el mes de abril. Se tienen datos de más de 20 232 carpetas de investigación en todo el país por delitos relacionados con la violencia familiar», comentó, y mencionó que ese dato se corrobora con el incremento de solicitudes de mujeres para refugiarse durante los días de cuarentena, ya que la Red Nacional de Refugios informa que en algunos estados supera en más de 110 por ciento la capacidad instalada de los refugios para albergar a las mujeres que en este contexto de la pandemia han pedido ayuda para ponerse a salvo de la situación de maltrato en la que viven.

El problema sale a relucir

El sociólogo Isaac Tomás Guevara explicó que esta condición de encierro es un detonante para la violencia, porque rompe con lo que hemos concebido como vida cotidiana: «¿Cómo reaccionamos a todo eso? Bueno, con toda la carga que teníamos ya, agreguemos ahora esta parte psicológica de la angustia de las emociones, la ansiedad, el desespero, la impaciencia; son factores que se van acumulando día tras día», dijo, de manera que una variable que influye en esa violencia es el encierro, y la otra es cómo se vive ese encierro, entonces la violencia contra la mujer crece, debido a que hay un conflicto permanente que como sociedad no hemos podido resolver. «Es este supuesto poder del hombre sobre la mujer, este dominio, este sometimiento que se traduce en una manipulación de las relaciones que hace que el hombre piense que debe y puede imponer cierta autoridad».

En esta reflexión sobre las masculinidades, Guevara ahondó en la idea absurda de poder de los hombres, que es conocida comúnmente como machismo, y que opera en los hogares con o sin cuarentena, aunque la cuarentena elevó exponencialmente las condiciones de esa violencia. Entonces, el problema a resolver es esa forma de masculinidad que ejercen los hombres.

Masculinidad y machismo

Se puede entender la masculinidad como una manifestación de prácticas que definen principalmente a quienes son del género masculino; es decir, definen lo que es ser un hombre, y por ello la masculinidad trasciende los genitales, colocando sus raíces en la cultura, en las costumbres y en la estructura social, explicó Tomás Guevara, citando a la socióloga Raewyn Connell. En este contexto, hay masculinidades más negativas que otras, y el machismo se podría considerar como una forma negativa de ejercer la masculinidad.

Nevárez explicó que si bien hay muchas masculinidades y el machismo es un constructo sociocultural, no es un asunto exclusivamente de hombres, este se inculca a todos y todas, quienes al final reproducen los roles de género que refuerzan el machismo. Por ejemplo, cuando las mamás en casa dan labores específicas a niños y niñas, o piden a las hijas servir la comida a los hijos.

«Somos producto de una cultura donde normalmente se nos transmite esta concepción de lo que corresponde al rol de género o a los estereotipos de género», comentó el experto.

Dominación y poder

El activista Balam Pineda comentó que, aun cuando en la cultura machista se demarcan e incorporan hábitos y conductas de dominación de los hombres hacia las mujeres, también existen de hombres hacia otros hombres, y esto es fácilmente visible en las estadística. Balam mencionó que «más del 90 por ciento de los homicidios son cometidos por hombres, y de esos casi el 85 por ciento de las víctimas son hombres», pero esta afirmación de la realidad no está completa si no se aclara que aunque las muertes de mujeres sean menos, prácticamente no hay mujeres matando hombres, pero sí hay mujeres muriendo siendo asesinadas por hombres, «es porque en el constructo social del ser hombre está validado de alguna otra manera el uso de violencia para satisfacer los intereses propios», dijo, aunando a que si un sujeto es subordinado, se revela, el macho tiene que aplicar violencia para mantener el control, desde la más sutil hasta la más extrema, como es el caso de los feminicidios.

Por su parte, Nevárez confirma lo dicho por Pineda, y añade que el momento actual que se vive con el recrudecimiento de las violencias durante la pandemia es una confirmación del problema: «Los feminicidios y la violencia hacia las mujeres antes de la pandemia eran perpetrados por hombres, y vemos que la gran mayoría de delitos se llevaban a cabo dentro de los hogares, el espacio donde se subordina a las mujeres», comentó.

Ser hombre en México

En sus reflexiones, los analistas se percatan de que la masculinidad tal y como se ejerce en México, en Latinoamérica y en el mundo es muy dañina para el pleno desarrollo de las mujeres, pero también lo es para el pleno desarrollo de los mismos hombres.

Este punto es la clave para generar un cambio de conciencia, puesto que llevar a la práctica una masculinidad que se puede denominar tóxica también está perjudicando a quien la ejerce.

El sociólogo Tomás Guevara reflexionó: «El riesgo es una constante en la masculinidad para poder demostrar que es necesario obtener una validación social».

Nevárez explicó el hecho de que el hombre en México no es hombre y ya, sino que tiene que estarlo confirmando toda la vida, lo que genera en los hombres mexicanos un estado de tensión y de angustia que más tarde se evidencia en una serie de afecciones a lo largo de toda su vida, destacando por ejemplo que el consumo de alcohol y drogas en México es muy alto debido a que bajo el efecto de estas sustancias los hombres se permiten expresar una afectividad y emotividad que de manera cotidiana no se atreverían; es decir, están incapacitados para ello.

Guevara coincide en este punto, y mencionó que además de las manifestaciones de la masculinidad en el plano práctico, está esa censura en el plano emocional, generada a partir de un hermetismo de la parte afectiva, que se manifiesta en creencias como que los hombres no lloran y se tienen que aguantar, y si lo hacen, pues corren el riesgo de ser estigmatizados: «Hay un ocultamiento, una no expresión de la parte afectiva o sentimental en la dimensión masculina», mencionó.

La cuarentena cataliza la violencia

Nevárez y Guevara coinciden en que todas estas dificultades culturales y personales que tienen los hombres para socializar y para manifestar sus emociones los lleva a tener un mayor consumo de sustancias adictivas, como el alcohol, haciendo que en el contexto actual de la cuarentena, cuando no se puede salir de casa, cuando se está obligado a mantener hábitos que antes no se tenían, incluyendo que además se puedan presentar situaciones como el desempleo y el quiebre económico, se tenga el caldo de cultivo perfecto para que se genere la violencia hacia las mujeres.

Reflexionar y analizarse

El machismo tiene diversas consecuencias en la salud mental y emocional de los hombres, y en última instancia se refleja en la calidad de sus relaciones interpersonales, en especial cuando ejercen la violencia hacia la pareja, estén o no en aislamiento.

En este sentido, Balam Pineda propone que los hombres realicen un autoanálisis y se distancien de la imagen predeterminada de sí mismos, que empiecen a hacer autocrítica y a rescatar la humanidad que durante la formación como hombres se ha perdido, ya que si se recuerda la infancia, se puede rescatar que existe en todos una necesidad de afecto, de expresión y cercanía que se cercena durante la educación y la formación social, generando con ello la discapacidad moral que ya mencionaban Nevárez y Guevara. «Acabamos como esos hombres generizados que somos [sic]», lamentó Pineda.

Redefinirse es un reto

Aunque lo anterior es preocupante, Balam Pineda considera al género como algo en movimiento, no estático; sin embargo, es difícil dejar de lado los «privilegios» de los que goza la masculinidad actual reflejada en el machismo, en donde —según explicó Guevara— existe una expresión de dominación de los hombres sobre las mujeres, pero también en la dominación de hombres a otros hombres.

Nevárez dijo que los hombres se defienden porque son culpados, aun cuando ahora se estén formando grupos de hombres responsables que buscan otras formas de ejercer la masculinidad. Mencionó, por ejemplo, a los colectivos de hombres que trabajan en términos de la resignificación de la masculinidad: «Parece que es mucho más armónico entrarle desde el aspecto de la paternidad más que de la culpabilización», pues cuando se toma conciencia de que el rol masculino que los padres manifiesten es determinante en el futuro de los hijos, las cosas pueden cambiar, y quizá toque llevarlos a reflexionar que las situaciones actuales como la cuarentena pueden sobrellevarse de maneras distintas, haciendo posible una mejor convivencia familiar, misma que propicia el desarrollo emocional de los hijos.

Gobiernos palian, pero no resuelven

Los participantes del análisis están de acuerdo con que hay mucha apertura de cambio en las nuevas generaciones, pero también consideran que hay camino por recorrer para tener una sociedad más equitativa y justa entre hombres y mujeres, de tal manera que pueda responder ante los retos, como el que ahora se nos presenta con el coronavirus.

El activista Balam observa que aún existe bastante trabajo que se debe llevar a cabo para eliminar la violencia doméstica de raíz. Critica que lamentablemente no hay un interés legítimo en los Gobiernos municipal y estatal para resolver el problema de violencia de género, y lo mismo ocurre a nivel federal, pues está claro que solo hay inclinación por poner paliativos ante la situación, que si bien son atendidas las víctimas, es necesario educar a todo el universo de hombres que pudieran ser perpetradores de crímenes contra las mujeres, y quizá a partir de ahí se pueda tener un cambio, indicó.

Además, considera que pareciera que están esperando a que baje el malestar de las colectivas feministas o que vuelva a ocurrir otro feminicidio para seguir poniendo «curitas» al problema.

«La responsabilidad del estado sí es mucha, hay acuerdos internacionales firmados desde los 70. Está el Comité Ejecutivo para Eliminar la Discriminación de las Mujeres en el Mundo, que pertenece a la ONU, donde está muy estipulado, con todo detalle, cuáles son las responsabilidades de los Estados que han signado ese acuerdo que deberían emprender, y que en México se siguen postergando porque siempre es mas importante otra cosa», mencionó.

Los cambios deberán ser colectivos

A pesar de que el camino es largo, Arturo Nevárez explicó que es necesario que se empiece, por ejemplo, instruyendo a los maestros a trasmitir ese conocimiento sobre cuestiones de género en todos los niveles educativos, que el estado tenga una estrategia que permita una nueva forma de construcción de la relación entre hombres y mujeres, que ayude a facilitar una nueva forma de construcción de la masculinidad. Espera que esto se logre en la medida que más hombres tengan una posición diferente y divergente, y que cuestionen esa masculinidad que tanto daño hace.

Por su parte, Tomás Guevara mencionó que deben ser modificados los estilos de crianza tradicionales, que en las familias deben empezar a cuestionarse la ideología tradicional y empezar o modificar las forma de relacionarse entre adultos, para empezar a lograr cambios sociales que permitan a la vez ejercer otro tipo de masculinidad.

65 por ciento de los hombres mexicanos que participaron en una encuesta en el 2019 declaró participar en el trabajo no remunerado, como el trabajo en casa, comparado con 96 por ciento de mujeres que mencionó ejecutar este tipo de actividades cotidianamente (Inmujeres, 2019).

Alcohol

En una encuesta, ochenta de cada cien hombres mexicanos declararon haber tomado alguna vez bebidas alcohólicas (Ensanut, 2018).

Resistencia

En México, existe dificultad social a considerar la violencia de género como un delito: la violencia hacia las mujeres es el reflejo de una relación de control y poder que puede constituirse en una conducta tipificada en el momento que afecta psicológica, física, patrimonial, económica o sexualmente a las víctimas (SSP).

