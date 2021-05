Mamá de Brandon presentó denuncia penal por homicidio contra funcionarios de la CDMX

Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanny, el adolescente que falleció por el colapso de la Línea 12 del Metro, presentó una denuncia penal este jueves en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra funcionarios de distintas administraciones capitalinas por el delito de homicidio doloso y los que resulten.

En compañía de su abogado, Marisol señaló que la presentación de la denuncia no busca una retribución económica, sino justicia para su hijo y el resto de víctimas que perdieron la vida o resultaron lesionadas en el colapso ocurrido la noche del lunes 3 de mayo en la Línea 12.

Como parte de la denuncia, la madre del joven de 12 años fallecido pidió que quienes resulten responsables vayan a la cárcel, sin importar su cargo.

Leer más: CDMX entrega 88 apoyos adicionales de 30 mil pesos a familias de lesionados en accidente de Línea 12

“Se pide la destitución de la directora del Metro, Florencia Serranía, se pide la destitución de su cargo (...) Todos están incluidos en el mismo homicidio, es Claudia Sheinbaum que es la Jefa de Gobierno, es la directora del Metro, es Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard”, apuntó Marisol.



“No se está pidiendo otra cosa más que justicia, lamentablemente, en el México que vivimos, ellos gozan de un fuero y exigimos que se le quite para que sean realmente castigados por esto que acaban de hacernos”, expuso Marisol Tapia.

Tras señalar a los titulares de distintas administraciones capitalinas como responsables por un suceso que pudo evitarse, compartió que no se ha realizado acercamiento alguno de los funcionarios del gobierno capitalino, acción que, destacó, ella tampoco buscará, pues todos los procesos los verá directamente su abogado.

“No la tengo con ellos y no la pretendo tener, todo el proceso va a ser por medio de mis abogados, absolutamente no, nadie me ha buscado”, expresó.

Leer más: Darán 65 empleos a familiares de víctimas de la Línea 12 del Metro CDMX

Denuncian más familias afectadas

Familiares de Imer del Águila Pineda, otra víctima mortal por el derrumbe de un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, también se presentaron a denunciar esta tarde para exigir justicia y castigo a quienes resulten responsables.

“Nosotros queremos dejar en claro que no buscamos dinero, a las autoridades les decimos que no hay dinero que nos devuelva a nuestro hijo, él era nuestro sustento, el de su hermano que está por terminar la universidad y nos dejaron desamparados. Nos han tratado mal, hasta el momento nos han dado 10 mil pesos para el funeral y luego 40 mil pesos para no se qué”.