Mamá de Giovana, presunta asesina de Fátima, asegura que su hija es inocente

CDMX.- Tras la detención de los presuntos asesinos de Fátima, la niña de siete años que fue encontrada sin vida el pasado lunes en la alcaldía de Tláhuac, la mamá de Gladis Giovana, acusada del feminicidio de la niña, asegura que su hija es inocente.

Lo anterior lo aseguró en una entrevista que brindó a Despierta, en donde señaló que aseguró sentirse en “shock” cuando vio la cara de su hija en televisión, más cuando esta era señalada de asesinato hacia una niña de 7 años. Reiteró que su hija era incapaz de hacer eso, ya que ella tiene hijos.

“Ella sería incapaz de hacer eso. Yo, no porque sea su mamá, sino porque realmente no es de las personas que se meten en problemas, en cosas así. Ella también tiene sus niños y no creo en lo que están involucrandola pues”, afirmó Marcelina Cruz.

Asimismo dijo que tenía mucho tiempo sin verla, y que el último contacto que tuvo fue a través de un mensaje por Facebook.

“Mi hija ya tiene rato que no la veo, ya ha de tener prácticamente como unos cinco o seis meses más o menos. Ya tiene rato que no la he visto, no he visto a los niños”, dijo Marcelina, mamá de Gladis Giovana.

Respecto a su pareja, señaló que es un hombre violento, pues confesó que varias veces su hija regresaba con ella a su casa. Solo refirió que “no metía las manos al fuego por él”, pero por su hija sí.

La mamá de Giovana, la presunta secuestradora de Fátima habla sobre lo sucedido y dice que por su hija "si mete las manos", pero por su pareja no, "es un hombre muy violento". #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/ygsM9pI1mJ — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 20, 2020

Hizo hincapié que todo se trataría de una confusión, pues señaló que la persona que buscaban no era ella porque su hija no usa falda y está delgada, en comparación con el retrato hablado que se dio a conocer de la sospechosa del asesinato de la menor.

Otro detalle que brindó fue el que sus hijos estudiaban en la misma escuela que Fátima.

Por último, la madre de Gladis Giovana dio a conocer que le pidió a su hija que se entregara cuando estaban detenidos en una casa en el Estado de México, pues dice que el que nada debe, nada teme, y espera que su hija salga y todo se haya tratado de una confusión.