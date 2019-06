Mamá de Norberto Ronquillo les manda bendiciones a secuestradores

CDMX.- La muerte de Norberto Ronquillo, el estudiante de Mercadotecnia de la Universidad del Pedregal, secuestrado y asesinado en CDMX, conmocionó a México. Durante una rueda de prensa, Norelia, madre del estudiante que estaba a dos días de graduarse de la universidad, ofreció una rueda de prensa en la funeraria donde se le ofrece el último adiós a Norberto para agradecer el apoyo a los medios de comunicación y a las autoridades, y dijo que les mandaba bendiciones a los secuestradores de su hijo Norberto.

“Solamente les agradezco mucho que estén aquí, estoy ha sido muy doloroso, una pesadilla pero tenía que venir a agradecerles todo el apoyo, que voy muy llena de amor, yo estoy bien, estoy en paz, Noberto es y será siempre un niño especial, yo sé que no merecía esto, pero también se que hay un plan divino, ahorita a lo mejor no lo entiendo, tengo esa certeza que algo positivo va a salir de todo esto”.

Durante la rueda de prensa la madre del joven asesinado también dejó en claro que no es culpa del gobierno que lo único que desea es que ya no haya más Norbertos, que se alcen la voz. Norelia aprovechó las cámaras para agradecer las muestras de cariño que ha recibido.

“Quiero agradecer a todos, todo el apoyo que se nos ha brindado, gracias, y como les dije ayer, si alguna madre, en algún momento no tiene tanta voz, los encuentra ahí y les jala la camisa y le dice ayúdame, denme difusión porque no encuentro a mi hijo, en el nombre de Norberto, háganlo”.

Hoy fue el funeral de #NorbertoRonquillo. Ya hay avances en la investigación, la @PGJDF_CDMX obtuvo imágenes que podría revelar en qué auto se lo llevaron. Y explicaron que se trató de un “secuestro atípico” por estas razones: pic.twitter.com/BZGyxYDbTf — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 12 de junio de 2019

Norelia indicó que durante el tiempo que no sabían nada de su hijo pidió a los secuestradores que se lo entregaran pero que no nunca les dijo como.

“Yo pedí que me entregaran a mi hijo, nunca les dije lo quiero así o asá, porque eso pues no me corresponde a mí, eso le corresponde a mi Dios; entonces ellos me lo entregaron ahorita, me están dando el apoyo de atención a víctimas, de todo tipo están con nosotros”, comentó.

Norelia también indicó que les mandaba bendiciones a los secuestradores de su hijo.

“Este dolor no se lo deseo a nadie, ni a ellos, ni a la madre de ellos, ni a ellos que se lo llevaron, a ellos les mando mis bendiciones”.

Al final de la rueda de prensa la madre de Norberto se despidió con: ‘Me voy con mi hijo, Dios los bendiga’.