Marcelo Ebrard lleva propuesta a AMLO de hacer Juegos Olímpicos de 2036 en México

En el Comité Olímpico Mexicano (COM) me preguntan ¿Y si hacemos otra Olimpiada en nuestro país? Les respondo ¿Porqué no? Sí podemos. Si autoriza el presidente Andrés Manuel López Obrador, expesó este jueves el canciller Marcelo Ebrard, quien perfiló que podría ser en 2036.

El jefe de la diplomacia mexicana acudió este día a la firma del Convenio de Concertación de Acciones del COM con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Gracias deportistas olímpicos !!! Me llevo su propuesta de realizar Juegos Olímpicos en México. Si el presidente López Obrador autoriza, lo hacemos. Enhorabuena a la Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá, clavadista olímpica !!", declaró el secretario de Relacione Exteriores.

En su mensaje, Ebrard comentó que los Juegos Olímpicos de México 68 empezaron a prepararse más de 25 años antes, casi 30.

"Y casi no lo logramos a la hora de la votación ¿eh? Muchos países no nos apoyaron, decían: ¿cómo México, hombre? Las Olimpiadas son muy difíciles", relató el canciller ante los jóvenes deportistas.

"Cuando empezamos a gestionarlo nos decían a los mexicanos de entonces, nuestras diplomáticas, diplomáticos les decía: ¿cómo crees si tu acabas de estar en una revolución? ¿Cómo van a hacer una olimpiada? Eso nada más los países desarrollados, los poderosos, ustedes no".

Ebrard apuntó que aquellas generaciones animadas, con una confianza inmensa en el destino de México, no se dejaron arredrar y al final ganaron la votación, se organizó la olimpiada y todavía hoy se considera una de las más exitosas en la historia.

"Eso lo hicieron quienes nos precedieron en las funciones de deporte, de la diplomacia, de la política, y lo lograron. Entonces, hoy en día queremos reivindicar, recuperar ese espíritu, esa resolución, esa convicción", subrayó el canciller.

"Nuestro presidente, el presidente López Obrador ha dicho: el éxito de México está en la confianza en sí mismo, que nadie nos convenza de otra cosa. Somos una gran civilización, podemos alcanzar lo que nos propongamos”, anotó Ebrard.

"Puede ser que nos tardemos, puede ser que tome tiempo, puede ser que haya muchas adversidades, pero sin duda lo vamos a conseguir".

Por qué no, dice Ebrard

El canciller Ebrard planteó entonces: ¿Por qué México tiene medallistas? Y se resondió: por el esfuerzo que tienen, los equipos, las personas, los entrenadores, las entrenadoras, las personas; "por eso México tiene un papel destacado en el deporte internacional".

"Bueno, ¿Qué no podríamos traer otras Olimpiadas a México? ¿Por qué no?" manifestó el secretario Ebrard, de quien López Obrador ha dicho que ha defendido bien al país.

"Dice… dice nuestro presidente: estamos en una transformación de la vida nacional. Y una parte importante de esa transformación, es cómo nos vemos nosotros mismos. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Pues hagámoslo, propongámoslo, organicémonos".

“Oye, pero nos va a tomar 20 años”; van a pasar muchas elecciones ¿eh? Muchas encuestas, muchas primarias, muchas cosas van a pasar, es a largo plazo, tendrían que ser en el 2036. 2036, estamos en 2022", refirió el funcionario.

Ebrard llam´a los deportistas a hacer el planteamiento para que llevarlo al Presidente, y si y él autoriza, empezar a trabajar con toda la presencia de la diplomacia mexicana, "para que tengamos los Juegos Olímpicos en México en 2036".