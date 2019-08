Marcelo Ebrard responde a quejas de la cantante Joy Huerta por discriminación

Ciudad de México.- Marcelo Ebrad contesto al twitt en el que la cantante Joy Huerta denunciara haber sido discriminada por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, cuando iban ella y su esposa a tramitar el pasaporte de su hija (Aquí la nota).

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, respondió concisamente a este Twitt que se encargará de que casos como este no vuelvan a pasar.

...al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad