Marcha AntiAMLO previene presencia de encapuchados

CDMX.- Organizaciones convocantes a la marcha del domingo contra las acciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador previeron la presencia de encapuchados para confrontarlos, por lo que preparan un protocolo de seguridad.

En conferencia de prensa, Fernanda Betancourt, de las Hijas de la MX, señaló que han sido constantemente ofendidas por simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación.

"Muchísimos ataques en redes y el 1 de diciembre vamos a demostrar que la Oposición no está derrotada, que la Oposición está unida y vamos a salir a la calles", aseguró.

La actriz Laura Zapata, quien dijo representar a un grupo de su gremio, señaló su temor ante la posible presencia de encapuchados.

Yo creo que estos encapuchados, pues son mandados. Entonces yo tengo un temor, no nos vayan a mandar encapuchados este domingo

"A la gente le da miedo decir lo que está pasando y le da miedo levantar la voz. Estamos cuidando nuestro trabajo, pero no vemos más allá. Estamos viendo el ángulo, pero no vemos el bosque y el bosque es que nos vamos a quedar sin trabajo, el bosque es que nos están llevando a la ruina, el bosque es que no tenemos presupuesto para cultura".

Las organizaciones informaron que ya pidieron seguridad al Gobierno capitalino, además de difundir protocolos entre los interesados en participar en la marcha.

"Vamos todos de blanco y no pueden meter encapuchados porque se notarían inmediatamente", comentó Alejandra Morán, dirigente de Nosotros Somos Chalecos México, quien confirmó la presencia de la familia LeBarón.

"Hicimos un aviso, como siempre a la Secretaría de Seguridad Pública (...) siempre nos envía miles, tres o cuatro mil miembros de sus fuerzas para vigilar la marcha. Nosotros no tenemos observadores o cinturones de paz. Nosotros somos la paz porque vamos vestidos de blanco y no podemos permitir ningún infiltrado".

La activista explicó cómo actuarán ante posibles agresiones

"Simplemente como protocolo de seguridad es si alguien llega, porque luego ni siquiera llegan a provocar, llegan a insultar. No hacer caso, replegarse, grabar con los celulares en vivo y denunciar a cualquier agresor verbal. Si no se levantan por una beca, no se van a levantar el domingo", apuntó.

Subrayó que la marcha será pacífica y se pugnará por la libertad de expresión.

Y ya basta, no somos Irán ni Afganistán ni Siria ¡Caramba! Creo que ya Afganistán está mejor que México ¡Ya basta! Lo tenemos que decir, por qué nos vamos a callar!

En el protocolo de seguridad implementado, señaló, se pide que en caso de agresiones se levante la bandera de México o una bandera blanca para repelerlas.

Asimismo, dijo, no se permitirán los rostros cubiertos.

Los políticos, aclaró, podrán participar pero sin colores, bandera o escudos distintivos de partidos políticos.

La periodista Beatriz Pagés llamó a que se acuda sin miedo.

Vayamos sin miedo, efectivamente hay toda una campaña orquestada. Es una protesta pacífica, ciudadana contra un régimen que ha venido desmantelando el orden constitucional

Dicha movilización partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 horas rumbo al Monumento a la Revolución.

Entre las demandas está el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones; seguridad para todos y que se combata al crimen organizado con una estrategia eficaz; que no se deje a los pacientes sin medicamentos; acciones contra el desempleo, y que se continúe con las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco.

También condenan que den asilo a políticos como Evo Morales, ex Presidente de Bolivia, a quien tacharon como dictador.